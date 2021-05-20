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Afrika değil Tokat! Bu görüntüler belgeselleri aratmadı

20.05.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta yaklaşık 400 mandanın suya koşma anı Afrika’da çekilen belgesel görüntülerini aratmadı. Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlik Başkanı Muzaffer Keser, ''Televizyonda izlediğimiz bufalolar gibi mandalar kendilerini suya vuruyorlar. Temizlenip ahırlarına dönüyorlar'' dedi.

Afrika değil Tokat! Bu görüntüler belgeselleri aratmadı

Tokat'ta Pazar ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yetiştirilen mandalar yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bölgeye önemli bir girdi sağlayan köyde bine yakın manda yetiştiriliyor. Kaz gölü yakınlarında bulunan merada otlayan mandalar, günün büyük kısmını suda geçiriyor. Merada otladıktan sonra ahırlarına dönüşe geçen mandalar belgeselleri aratmayan görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 400 mandanın suya koşma anı Afrika’da çekilen belgesel görüntülerini aratmadı.

MANDALAR AHIRLARINA DÖNERKEN ADETA BANYO YAPIYOR

Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlik Başkanı Muzaffer Keser, merada otlayan mandaların ahıra dönüş yolunda suya girerek adeta banyo yaparak temizlendiğini söyledi. Keser, “Mandalar sabahleyin köyden meraya yayılıma çıkıyorlar. Öğle saatinde bunları suya giriyor, güneşleniyorlar. Köye dönüşte su kanalından geçen hayvanlarımız adeta banyo yapıyor. Televizyonda izlediğimiz bufalolar gibi mandalar kendilerini suya vuruyorlar. Temizlenip ahırlarına dönüyorlar” dedi.

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MANDA VARLIĞI 10 YILDA 200'DEN BİNE ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığının "Halk elinde Manda Islahı Projesi" ile köyde manda sayısı 10 yılda 200'den bine çıktı. İl genelinde en çok manda varlığına sahip olan köyde 70 haneden yarısından fazlası mandacılıkla geçimini sağlıyor. Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlik Başkanı Muzaffer Keser, mandacılık bitmek üzereyken proje sayesinde yeninden canlandığını kaydetti. Keser, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri proje ve bakanlığın desteği ile manda sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, "Köyümüzde mandacılık bitmek üzereydi. 2011 yılında bu birliği kurarak “Halk elinde manda ıslahı” projesine başladık. O yıllarda il genelinde 4 bin 800, köyümüzde 200 manda vardı. Yaklaşık 10 yılda köyümüzde manda sayısı 200’den bine çıktı. Bakanlığımızın verdiği desteklerle manda sayısı çoğaldı” diye konuştu.

İNEK SÜTÜ 2 LİRA, MANDA SÜTÜ 10 LİRA

Besici Ali Geniş, mandanın ineğe göre daha az masraflı ve verimli bir hayvan türü olduğunu belirterek, “Mandanın sütünü kilosu 10 lira, ineğin sütünün kilosu 2 lira. Onun için manda bize daha karlı. Arada 8 lira fark var. Mandanın sütüne, yoğurduna talep oldukça fazla. Sivas'tan, çevre illerden sipariş veriyorlar. Siparişlere yetişemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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