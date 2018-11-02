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Afrika'da devasa zümrüt taşı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

Afrika'da devasa zümrüt taşı bulundu

Afrika'da dev bir zümrüt taşı bulundu.

LiveScience'ın haberinde, Zambiya'nın orta kesiminde yüzde 75'i İngiliz şirketi Gemfields'e ait bir madende bulunan zümrütün, 1 kilo 100 gram ağırlığında ve 5 bin 655 karat olduğu bildirildi.

Gemfields, Kagem'deki madenden çıkarılan değerli taşın, bu ay Singapur'da açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu ve satıştan elde edilecek gelirin yüzde 10'unu, aslanların korunması için çalışan 2 yerel örgüt arasında paylaştırma sözü verdi.

Inkalmu adı verilen devasa taşın satıldıktan sonra yüzlerce parçaya bölünmesi bekleniyor.

Kagem'den 2010 yılında da 6 bin 225 karat bir zümrüt taşı çıkarılmıştı.

Dünyanın en büyük işlenmemiş zümrüdü Bahia, 2001 yılında Brezilya'da bulunmuştu. 360 kilo ağırlığındaki bu taşın, 400 milyon dolar değerinde olabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zambiya zümrüt

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