Afrikalı kadın kusursuz cildiyle viral oldu! Gizli sırrı meğer bu sabunda saklıymış

Londra merkezli blog yazarı Michele Manteaw 'koyu ciltte kış makyajı' adlı fotoğrafıyla paylaşım platformu Reddit'e binlerce yorumun gelmesine neden oldu.

Kullanıcılar genç kadına, bu kadar parlak ve net ten elde etmek için ne yapıyorsun, lütfen sırrını paylaş. Yalvarıyoruz' diye istekte bulundular.

Gizli formülünü Cosmopolitan ile yaptığı röportajda anlatan Manteaw, şöyle konuştu: ''Ergenlik döneminde yüzüm sivilceyle doluydu ve korkunç bir cilt sorunuyla karşı karşıya kaldım. Bu sorundan kurtulmak içinse cilt bakım rutinimde C vitamini ve siyah Afrika sabunu kullandım. C citamini içeren ürünler oldukça aşındırıcı olduğu için sadece haftada iki kez kullandım.

Afrika siyah sabunu da kendi anavatanımdan. Cildimin siyah noktalardan arınmasını ve kadife gibi pürüzsüz olmasını buna borçluyum.''

AFRİKA SİYAH SABUNUN FAYDALARI

El yapımı olan Afrika Siyah Sabunu, güneşte kurutulan hurmanın yaprakları, kavrulmuş sinir otu kabukları, kakao tozu ve shea yağının birleşiminden yapılmaktadır. Özel pişirme teknikleri uygulanan sabun, rengini sinir otunun kavrulması ile elde edilir. Tamamen doğal yöntemlerle katkı maddesi olmadan yapılan sabun bir çok cilt rahatsızlığına iyi gelmektedir.