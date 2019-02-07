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Afrikalı kadın kusursuz cildiyle viral oldu! Gizli sırrı meğer bu sabunda saklıymış

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 07.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

Michele Manteaw adındaki genç kadın Reddit'te 'kış makyajı' adı altında fotoğrafını paylaşınca tahmin edemediği bir ilgiyle karşılaştı. Cildinin kusursuzluğuyla dikkat çeken Michele'i takipçileri, cilt bakım sırrını paylaşması için yorum yağmuruna tuttu.

Afrikalı kadın kusursuz cildiyle viral oldu! Gizli sırrı meğer bu sabunda saklıymış

Londra merkezli blog yazarı Michele Manteaw 'koyu ciltte kış makyajı' adlı fotoğrafıyla paylaşım platformu Reddit'e binlerce yorumun gelmesine neden oldu.

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Kullanıcılar genç kadına, bu kadar parlak ve net ten elde etmek için ne yapıyorsun, lütfen sırrını paylaş. Yalvarıyoruz' diye istekte bulundular.

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Gizli formülünü Cosmopolitan ile yaptığı röportajda anlatan Manteaw, şöyle konuştu: ''Ergenlik döneminde yüzüm sivilceyle doluydu ve korkunç bir cilt sorunuyla karşı karşıya kaldım. Bu sorundan kurtulmak içinse cilt bakım rutinimde C vitamini ve siyah Afrika sabunu kullandım. C citamini içeren ürünler oldukça aşındırıcı olduğu için sadece haftada iki kez kullandım.

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Afrika siyah sabunu da kendi anavatanımdan. Cildimin siyah noktalardan arınmasını ve kadife gibi pürüzsüz olmasını buna borçluyum.''

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AFRİKA SİYAH SABUNUN FAYDALARI

El yapımı olan Afrika Siyah Sabunu, güneşte kurutulan hurmanın yaprakları, kavrulmuş sinir otu kabukları, kakao tozu ve shea yağının birleşiminden yapılmaktadır. Özel pişirme teknikleri uygulanan sabun, rengini sinir otunun kavrulması ile elde edilir. Tamamen doğal yöntemlerle katkı maddesi olmadan yapılan sabun bir çok cilt rahatsızlığına iyi gelmektedir.

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Sabunun tamamen antibakteriyel olmasından dolayı cilt gözeneklerini çok iyi bir şekilde temizlemektedir. Deri gözeneklerini derinlemesine temizlediği için sivilce ve siyah nokta oluşumlarını da kurutup temizler. Doğal Sabun, herkes için uygundur. Bebekler içinde kullanılabilir. İçerisinde bulunan yağlar cildinizi nemlendirerek canlandırır ayrıca cildinizde kesinlikle yağlanma yapmaz. Eğer kuru bir cilde sahipseniz banyo tam size göre bir sabun diyebiliriz. Doğal sabun, düzenli kullanım da siyah nokta ve sivilce oluşumunu engeller.

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Afrika siyah sabunu her cilt tipi ve yaş için uygundur. Aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. Tahriş edebilir ve cildi kurutabilir. Sabunu kullanırken yada satın alırken dikkatli olmanız gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Afrika Siyah Sabunu satın alırken güvenilir olmasına dikkat etmelisiniz. Sabunu alırken içerdiği maddeleri kontrol etmelisiniz. Bazı kişiler sabunu siyah renge boyayıp öyle satmaktadır. Afrika Siyah Sabunu genellikle kahverengi ve koyu kahverengi tonlarında olmaktadır. Nadiren siyaha dönük renkler olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Michele Manteaw Afrika siyah sabunu Afrika kara sabun

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