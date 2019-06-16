Afrikalı kardeşler, arkadaş ziyaretine geldikleri köyün hayır yemeğine katıldı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE 'nin Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyüne arkadaşları Özlem Sivrikaya'nın daveti üzerine Afrika'dan gelen Thobile Nkosi (27) ve kız kardeşi Sanelisiwe Nkosi (19), katıldıkları hayır yemeğinde ilgi odağı oldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyündeki Dursen Sivrikaya (51), yaklaşık 30 yıl önce eşinin iş durumu nedeniyle Afrika'ya yerleşti. Sivrikaya ailesinin Afrika'da dünyaya gelen kızları Özlem de üniversiteyi Afrika'da bitirdi. Kimya Mühendisi olan Özlem Sivrikaya, annesi ile birlikte 2 yıl önce köylerine geri döndü. Özlem Sivrikaya, Afrika'daki arkadaşları ile görüşmeye internet üzerinden ve telefonla devam etti. Özlem Sivrikaya, üniversiteden sınıf arkadaşı olan ve şuan Afrika'da fizik öğretmenliği yapan Thobile Nkosi ve kız kardeşi Sanelisiwe Nkosi'yi köylerine davet etti. Nkosi kardeşler, 11 saat süren uçak yolculuğu ile Afrika'nın South şehrinden Gelibolu'ya geldi. Nkosi kardeşler, kendisini misafir eden Özlem Sivrikaya'nın annesi Dursen Sivrikaya tarafından bugün Sütlüce köyü hayrına götürüldü. Afrikalı kardeşler, Sütlüce Köyü Muhtarı Recep Ber tarafından da özel olarak ağırlandı. Afrikalı kardeşler, hayır yemeğinde köylülerin de ilgi odağı oldu.

Nkosi kardeşler, Sütlüce köy hayrına katılan Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ile bir süre sohbet etti. Afrikalı kardeşlerden Thobıle Nkosi, "Arkadaşımızı ziyarete geldik. Köyde de böyle bir etkinlik olunca katıldık. Çok güzel, hoşumuza gitti. İlçenin yöneticisi olduğunu öğrendiğimiz kaymakam beyle de tanıştık. Sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdik" dedi.

Afrikalı arkadaşlarının kendisini ziyareti nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Özlem Sivrikaya, "Çocukluğumuzdan beri beraber olduğumuz arkadaşlarım 5 gün boyunca misafirim olacak. Yanıma gelmeleri beni çok memnun etti" dedi.