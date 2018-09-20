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Afrin şehitlerinin isimleri Arakanlı Müslümanlarla yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

MÜSİAD, Memur-Sen, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ve Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 52 asker anısına bambu ev yapıldı - Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem: "Kardeşlerimiz vatan için namus için ülke için şehit olurken bizim de onların anılarına vefa borcumuz olsun diye onları yaşatmak için böyle bir çalışma yaptık" - Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu'nun akrabası Fatih Avcı: "Bir taraftan Müslümanların ihtiyacının giderilmesi, bir taraftan da şehitlerimizin unutulmaması bizleri çok onore etmiştir"

RAUF MALTAŞ - Türkiye'deki 4 sivil toplum kuruluşu tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 52 asker anısına Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesindeki Arakanlı Müslümanlar için bambudan evler yaptırıldı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Deniz Feneri Derneği, Memur-Sen ve MÜSİAD iş birliğiyle Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadığı Kutupalong kampında, muson mevsimine dayanıklı bambu evler inşa edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 52 askerin her biri anısına, Arakanlı Müslümanlar için birer ev yaptırılıyor.

Hayırseverlerin bağışları ile yapılan, su kuyusu, mescit, sağlık ocağı, eğitim birimleri gibi sosyal tesislerin de bulunduğu mahallelerdeki evlere, şehitlerin künyelerinin yer aldığı birer şilt asılarak uluslararası boyutta bir vefa örneği gösteriliyor.

Evlerin 31'i tamamlanarak hak sahiplerine verilirken, 21 ev ise kısa süre içerisinde Arakanlı Müslümanlara tahsis edilecek.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde özellikle mağdur ve mazlum durumdaki Suriyelilere yıllardır yardım eli uzatmaya devam ettiklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı öncesinde ve sonrasında Afrin'e de yardım gönderdiklerini ifade eden Gerem, "Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında vatanımız, milletimiz için canlarını veren şehitlerimiz de unutmadık, unutmayacağız. Harekat esnasında vatan için en değerli varlıkları olan canlarını ortaya koyan, canlarını seve seve veren 52 şehidimiz adına Arakan Bangladeş Kutupalong kampında onların anılarını yaşatmak için bambu ağacından şehit kardeşlerimizin adına, anıları gönlümüzde yaşadığı gibi Arakanlı kardeşlerimizin de gönlünde yaşasın diye ev yaptırdık. Kardeşlerimiz vatan için namus için ülke için şehit olurken, bizim de onların anılarına vefa borcumuz olsun diye onları yaşatmak için böyle bir çalışma yaptık." diye konuştu.

- "Arakan'da da bir şehitlik kurulmuştur"

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da Türk hayırseverlere şehitler anısına yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür etti.

Şehitler için benzer projelerin farklı kuruluşlarca da yapılabileceğini vurgulayan Yavuz, "Afrin'deki şehitlerimizin adı Arakan'da bu evlerde yaşatılacaktır. 52 şehit ailesi adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin artırılarak bütün şehitlerimizi kapsayacak yeni projelerin olmasını bekliyoruz. Bütün şehitlerimizi adına dünyanın her yerinde farklı çalışmalar da yapılabilir. İnşallah bu projelerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Gerçekten bana göre Türkiye'deki şehitlikler gibi Arakan'da da bir şehitlik kurulmuştur." şeklinde konuştu.

Şanlıurfalı şehit Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu'nun akrabası Fatih Avcı ise çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ailelerinden bir şehit olduğu için gurur duyduklarını anlatan Avcı, "Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar için yaptığı bambu ev projesine şehitlerimiz de düşünülmüş. Her bir eve bir şehidimizin ismi verilerek bizler mutlu olduk. Bir taraftan Müslümanların ihtiyacının giderilmesi, bir taraftan da şehitlerimizin unutulmaması bizleri çok onore etmiştir." dedi.

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