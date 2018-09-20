Afrin şehitlerinin isimleri Arakanlı Müslümanlarla yaşayacak

RAUF MALTAŞ - Türkiye'deki 4 sivil toplum kuruluşu tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 52 asker anısına Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesindeki Arakanlı Müslümanlar için bambudan evler yaptırıldı. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Deniz Feneri Derneği, Memur-Sen ve MÜSİAD iş birliğiyle Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadığı Kutupalong kampında, muson mevsimine dayanıklı bambu evler inşa edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 52 askerin her biri anısına, Arakanlı Müslümanlar için birer ev yaptırılıyor. Hayırseverlerin bağışları ile yapılan, su kuyusu, mescit, sağlık ocağı, eğitim birimleri gibi sosyal tesislerin de bulunduğu mahallelerdeki evlere, şehitlerin künyelerinin yer aldığı birer şilt asılarak uluslararası boyutta bir vefa örneği gösteriliyor. Evlerin 31'i tamamlanarak hak sahiplerine verilirken, 21 ev ise kısa süre içerisinde Arakanlı Müslümanlara tahsis edilecek.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde özellikle mağdur ve mazlum durumdaki Suriyelilere yıllardır yardım eli uzatmaya devam ettiklerini söyledi. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde ve sonrasında Afrin'e de yardım gönderdiklerini ifade eden Gerem, "Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında vatanımız, milletimiz için canlarını veren şehitlerimiz de unutmadık, unutmayacağız. Harekat esnasında vatan için en değerli varlıkları olan canlarını ortaya koyan, canlarını seve seve veren 52 şehidimiz adına Arakan Bangladeş Kutupalong kampında onların anılarını yaşatmak için bambu ağacından şehit kardeşlerimizin adına, anıları gönlümüzde yaşadığı gibi Arakanlı kardeşlerimizin de gönlünde yaşasın diye ev yaptırdık. Kardeşlerimiz vatan için namus için ülke için şehit olurken, bizim de onların anılarına vefa borcumuz olsun diye onları yaşatmak için böyle bir çalışma yaptık." diye konuştu. - "Arakan'da da bir şehitlik kurulmuştur"