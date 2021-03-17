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Afrin’de SMO kontrol noktasına saldırı: 3 yaralı

17.03.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Afrin’de SMO kontrol noktasına saldırı: 3 yaralı

Suriye’de bulunan Cinderes-Afrin yolu üzerinde bulunan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etmesi sonucu 3 SMO askeri yaralandı.Suriye’nin Afrin ilçesindeki Cinderes-Afrin yolu üzerinde konuşlanan Suriye Milli Ordusu kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Suriye’de bulunan Cinderes-Afrin yolu üzerinde bulunan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etmesi sonucu 3 SMO askeri yaralandı.
Suriye’nin Afrin ilçesindeki Cinderes-Afrin yolu üzerinde konuşlanan Suriye Milli Ordusu kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Aracın patlaması sonucu 3 SMO askeri yaralandı. Edinilen bilgiye göre, SMO askerinin şüphelendiği aracı durdurmasının ardından şoför olaydan yerinden kaçtı. Şoförün kaçmasının ardından araçta patlama meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırının ardından bölgedeki kontroller sıklaştırıldı.

Cinderes beldesinde kontrollü patlama
Öte yandan Afrin’ne bağlı Cinderes’te Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından şüpheli bir araç kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Afrin’de SMO kontrol noktasına saldırı: 3 yaralı

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