Afrinli ailelere gıda yardımı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, kuruma bağlı Afrin Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli 11 kişilik ekibin, terörden temizlenen Afrin bölgesinde ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiğini belirtti.

Açıklamasında, bu kapsamda, Almanya'da yaşayan gurbetçiler tarafından, bölgedeki ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda kolisi dağıtıldığını kaydeden Sandıkçı, "Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız tarihinden ve inancından aldığı merhamet elini bölgeye uzattı. Terör örgütü mensupları Avrupa'dan para toplayarak bölgeye silah gönderirken, bölge halkının mağduriyetine sebep verirken, kardeş ve komşu ülkenin mensupları olarak bir farkındalık için böyle bir etkinliğe imza atmak istediklerini bize bildirdiler. Bizler de onların yolladıkları gıda kolilerini Afrin'deki ihtiyaç sahibi, yetim, dul ve dezavantajlı ailelere ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

