Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin çalışmaları insan ve çevre sağlığının korunmasıyla amacıyla durduruldu.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu çerçevede, Afşin-Elbistan Elektrik Üretim AŞ’nin çalışmaları ‘geçici faaliyet belgesi’ alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir” denildi.

