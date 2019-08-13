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Aftlardan kurtulmanızı sağlayacak 10 doğal tarif

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 13.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

Ağız aftları çoğu zaman zararsızdır ancak yemeyi hatta konuşmayı imkansız kılacak acılara sebebiyet verir. Bu belalı düşmandan, birkaç dakika içinde hazırlanan ev yapımı tariflerle kurtulmak mümkün.

MEYAN KÖKÜ

Bir yatıştırıcı işlevi gören meyan kökü aftlı bölgenin üstünü koruyucu bir tabakayla örterek acıyı ve ağrıyı azaltır. Antimikrobiyal özellikleri sayesinde iyileşme sürecini de hızlandırır. Bir yemek kaşığı ezilmiş meyan kökünü 2 bardak suyun içinde 2-3 saat bekletin. Hazırladığınız suyla günde birkaç kez ağzınızı çalkalayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ

Hindistancevizi sütü, ağrıların dindirilmesi konusunda oldukça faydalıdır. 1 yemek kaşığı hindistancevizi sütüyle bir miktar balı karıştırın ve ülserli bölgeye günde 2-3 kez masaj yaparak yayın. Alternatif olarak, taze hindistancevizi sütüyle ağzınızı çalkalayabilir veya ülserli bölgeye hindistancevizi yağı sürebilirsiniz.

DENİZ TUZU VE HİDROJEN PEROKSİT

Deniz tuzu ve hidrojen peroksit, antiseptik ve antibakteriyel özellikler gösteren maddelerdir. Bu maddeleri ayrı ayrı kullanabileceğiniz gibi birlikte de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuzu ve hidrojen peroksidi 1 bardak ılık suya ekleyip çözülene kadar karıştırın. Bu karışımla günde 1-2 kez ağzınızı çalkalayın. Ancak karışımı yutmamaya dikkat edin.

KİŞNİŞ TOHUMU

Kişniş tohumu, yaraya verdiği rahatlama hissinin yanı sıra iltihaplanma ihtimalini de azaltır. Bir çay kaşığı kişniş tohumunu 1 bardak suyun içinde kaynatın ve süzdükten sonra soğumaya bırakın. Soğuyan suyu, ağzınızda bir süre gezdirdikten sonra tükürün. Bu işlemi günde 2-3 kez tekrarlayın.

KARBONAT

Karbonat, etkilenen bölgedeki bakterileri ve mikropları ortadan kaldırarak iyileşmeye sürecini hızlandırır, ayrıca meydana gelen ağrıyı giderir. Ancak kullanımında yanma hissi yaratabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bir çay kaşığı karbonatı bir miktar suyla macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu işlemi günde 2-3 kere tekrarlayın. Alternatif olarak, 1 çay kaşığı karbonatı doğrudan ülserli bölgeye sürebilirsiniz.

BAL

Antimikrobiyel özellikleri olan bal, yarayı yatıştırıp ağrıyı önlerken, bölgeyi nemli tutarak iyileşme sürecini hızlandırır. Kulak temizleme çöpünün pamuklu ucunu bala batırıp ülserli bölgeye hafifçe sürün. Bu yöntemi, radyasyon terapisi sonucunda oluşan ağız ülserlerine karşı da kullanabilirsiniz.

ALOE VERA

Doğal bir antiseptik olan aloe vera aftlı bölgeye uygulandığında ağrıyı yatıştırır ve mikroplarla savaşır. Bu mucizevi bitkiyi hem jel, hem de su olarak kullanabilirsiniz.

KEREVİZ

Pek çok vitaminin yanı sıra folik asit bakımından da zengin olan kerevizi kullanmak oldukça basit. Taze kereviz sapını bir süre çiğnemek hem acıyı azaltır, hem de iyileşme sürecini hızlandırır. En iyi etki için, çiğnediğiniz kereviz sapını 10 dakika boyunca ülserli bölgenin üstünde bekletin.

FESLEĞEN

Antibakteriyel ve antiviral özellikleri olan fesleğen aftların tedavisinde oldukça etkilidir. 4-5 adet fesleğen yaprağını yıkadıktan sonra bir süre çiğneyip ülserli bölgenin üstünde bekletin. Bu işlemi sabah ve akşam tekrarlayın.

BUZ

Buz, aftların sebep olduğu acının azaltılmasında çok etkilidir. Özellikle semptomların başladığı anda ülserli bölgeye buz uygulamak iyileşme sürecini hızlandırır ve acıyı azaltır.

Eğer ağzınızdaki aftlar yeme- içme bozukluklarına sebep oluyor ve yüksek ateş yapıyorsa, tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun.


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