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Afyon’da ilginç dolandırıcılık hadisesi, Esra Erol’da programında ortaya çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Böbrek yetmezliği bulunan eşini diyalize gittiğinde başka bir kadınla aldatan şahıs, dolandırılınca soluğu televizyon programında aldı.Afyonkarahisar’da yaşayan 65 yaşındaki Ömer Günay, yıllardır böbrek yetmezliği ile savaşan eşine donör olmak isteyen ve kendini Leyla olarak tanıtan kadınla eşi diyalize gittiğinde evde görüşmeye başladı.

Afyon’da ilginç dolandırıcılık hadisesi, Esra Erol’da programında ortaya çıkarıldı

Böbrek yetmezliği bulunan eşini diyalize gittiğinde başka bir kadınla aldatan şahıs, dolandırılınca soluğu televizyon programında aldı.
Afyonkarahisar’da yaşayan 65 yaşındaki Ömer Günay, yıllardır böbrek yetmezliği ile savaşan eşine donör olmak isteyen ve kendini Leyla olarak tanıtan kadınla eşi diyalize gittiğinde evde görüşmeye başladı. 5 yıldır kendini Leyla olarak tanıtan kadınla ilişkisini sürdüren Ömer Günay, geçtiğimiz yıl duyduğu haberle şaşkına döndü. Leyla isimli kadın kendisinden bir bebeği olduğunu söyledi. Bebeği görme karşılığında Ömer Günay’dan maddi talepleri olmaya başladı. Bunun üzerine eşine Ömer Günay bu durumu eşi Ayşe hanıma anlattı. Ayşe hanım, eşi mutlu olsun diye bağrına taş bastığını ve seve seve bebeğe bakmaya hazır olduğunu söyledi. 1 aydır bebeği almak için bu kadına ve bebeğe ulaşamayan yaşlı çift, soluğu ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programında aldı. Hiç çocuk sahibi olamayan çift, yaşananları gözyaşları içinde anlattı.
Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı
Yıllardır Leyla isimli kadınla aynı numaradan görüştüğünü belirten Ömer Günay, ilk şoku numaranın Ayten D. isimli bir kadının üzerine kayıtlı olduğunu öğrenince yaşadı. Ömer Günay, Ayten D.’yi hayatında hiç görmediğini belirtti. Hat sahibi Ayten D. isimli kadın, yıllardır Malatya’da yaşadığını ve evli olduğunu belirterek, olayla bir ilgisi olmadığını söyledi. Bu numaranın yaklaşık 9 yıldır yönlendirme usulüyle kullanıldığı tespit edildi. Hattı yönlendirmeyle kullanan kişinin 57 yaşında 3 çocuk annesi evli bir kadın Latife Öcal olduğu tespit edildi.
Programa bağlanan bir çok kişi, kendisini Afyonkarahisar’dan tanıdıklarını, yıllarca kendilerini ve yakınlarını evlilik vaadiyle dolandıran Latife Öcal tarafından mağdur edildiklerini dile getirdi.

Afyon’da ilginç dolandırıcılık hadisesi, Esra Erol’da programında ortaya çıkarıldı

Afyon’da ilginç dolandırıcılık hadisesi, Esra Erol’da programında ortaya çıkarıldı

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