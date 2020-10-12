Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Gazi Gültekin (55) idaresindeki otomobille karşı yönden gelen Halil Usta (33) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçta bulunanlardan Ali Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Hasan Akgül, Gazi Gültekin, Halil Usta ve Ayşe Usta ise ağır yaralandı.

KALBİ DURAN YARALI HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Ağır yaralılardan Hasan Akgül ambulansıyla Şuhut Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalbi durmuş olarak hastaneye getirilen Hasan Akgül, müdahale sonrası tekrar yaşama döndürülerek, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gazi Gültekin, Halil Usta ve Ayşe Usta ise 112'ye ait ambulans helikopterle Afyonkarahisar'daki hastanelere gönderildi. (DHA)

