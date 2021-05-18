HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afyonkarahisar’da feci kaza! Takla atan otomobilden yara almadan çıktı

Afyonkarahisar’da feci kaza! Takla atan otomobilden yara almadan çıktı

18.05.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptıktan sonra takla atan otomobil sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Afyonkarahisar’da feci kaza! Takla atan otomobilden yara almadan çıktı

Kaza, Selçuklu mahallesi İstasyon caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Ş., (36) idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken aracın bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı. Araç sürücüsü Kadir Ş., kazayı yara almadan atlatırken, çevredekilerin yardımı ile araç içerisinde çıktı. Kaza sonrası bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, sürücü Kadir Ş., yaralı olmadığı için sağlık ekipleri ardından bölgeden ayrıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Çöp evler çürüdü, madde bağımlıları girmesin diye duvar örüldüÇöp evler çürüdü, madde bağımlıları girmesin diye duvar örüldü
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.