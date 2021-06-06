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Afyonkarahisar'da seçim sırasında tekmeli yumruklu kavga!

06.06.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde koronavirüs pandemisinin gölgesinde gerçekleştirilen seçimlerde gergin anlar yaşandı. Yargı süreci sonucu belde statüsü kazanarak seçimlere dahil olan Güney'de, belde belediye başkanlığı için yarışan adaylarının destekçileri kavga etti.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yeniden belde statüsü hakkı kazanan Güney'e, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi için Güney İlkokulu'nda kurulan sandıklarda görevli AK Parti ve BBP'nin gözlemcileri arasında sözlü tartışma çıktı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Tartışma bir anda büyüyünce olaya jandarma müdahale etti. Jandarma ekipleri tarafından bahçeye çıkarılan taraflar burada da tartışmayı sürdürdü. Daha sonra tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

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BİBER GAZIYLA AYIRABİLDİLER

Yaklaşık 20 kişilik grubun dahil olduğu kavgayı ayırabilmek için jandarma biber gazı kullandı.

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KAVGA EDEN GRUBUN ARASINDA KALDI

Olay sırasında okul bahçesinde bulunan yaşlı bir kişi kavga eden taraflar arasında kalarak, yere düştü. Jandarma tarafları ayırdıktan sonra bahçe dışına çıkardı. Olay sırasında okul içerisinde oy kullananlar da dışarı çıkarıldı.

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DHA-İHA


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Anahtar Kelimeler:
seçim Afyonkarahisar

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