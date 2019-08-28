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Afyonkarahisar’da görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nde coşku doruğa ulaştı.

Afyonkarahisar’da görsel şölen

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nde coşku doruğa ulaştı. Çeşitli ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri Afyonkarahisarlılara görsel şölen sunmaya devam ediyor.
Aralarında Afyonkarahisar Belediyesi, Bulgaristan, Romanya, Kırgızistan, TÜFEM Halk Oyunları Derneği, Macaristan, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Bosna Hersek ve Giresun Halk Oyunları ekipleri bu kez de Zafer Meydanı’nda sahne aldı. Kültürlerin kaynaştığı gecede, sırayla gösterilerini sergileyen ekipler tam not altı.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Kültür ve Turzim Müdürü Mehmet Tanır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Belediye Meclis Üyesi İrfan Özsandık, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.Festivalde ekipler kendi ülkelerinin ve yörelerinin oyunlarını sahneledi. Festivali ilgiyle izleyen Afyonkarahisarlılar, muhteşem bir görsel şölen yaşadı. Uluslararası Zafer Festivali, Zafer Meydanı’nda düzenlenen havai fişek gösterileriyle sona ererken dakikalarca süren gösterisi sırasında festival alanını dolduran vatandaşlar, alkışları ile coşkuya ortak oldu.

Afyonkarahisar’da görsel şölen

Afyonkarahisar’da görsel şölen

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