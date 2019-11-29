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Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 19:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde trenin hemzemin geçitte bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Dazkırı ilçesine bağlı Bozan köyü istikametinde bulunan bariyersiz ve ışıksız hemzemin geçitte meydana geldi.

Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde trenin hemzemin geçitte bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Dazkırı ilçesine bağlı Bozan köyü istikametinde bulunan bariyersiz ve ışıksız hemzemin geçitte meydana geldi. Pamukkale Ekspresi yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan S.A., A.A.Ö. ve A.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan S.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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