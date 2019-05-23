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Afyonkarahisarlı hayırseverler 10 motosikleti polise teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da hayırseverler tarafından alınan 10 motosiklet, düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen teslim töreninde, Yunus timlerine motosikletlerin anahtarları Vali Mustafa Tutulmaz ve hayırseverler tarafından teslim edildi.

Afyonkarahisarlı hayırseverler 10 motosikleti polise teslim etti

Afyonkarahisar’da hayırseverler tarafından alınan 10 motosiklet, düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen teslim töreninde, Yunus timlerine motosikletlerin anahtarları Vali Mustafa Tutulmaz ve hayırseverler tarafından teslim edildi. Anahtarları teslim alan Yunus timleri kendilerine verilen emirle şehrin güvenliği için göreve başladı.
Burada bir açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, emniyetin gücüne güç kattıklarını söyledi. 10 motosikletle Yunus timlerini güçlendirdiklerini ifade eden Tutulmaz şunları söyledi;
“10 motosikletimizin 7 tanesini 7 ayrı iş adamımız bağışladı. Üç tanesini de yine bir derneğin organize ettiği bir programla yine iş adamlarımızın destekleriyle oldu. Öncelikle bu güzel hizmet ilimizin asayişine, huzuruna önemli bir katkı sağlayacaktır. Bundan 7 ay önce ilk Yunus timlerini faaliyete sokmuştuk. Bu dönemde çok verimli hizmetler sundular. Yunus timleriyle özellikle olaylara anında müdahale edebilme, müdahale edilen alanda pratik sağlayabilme adına önemli başarılar elde edildi. Bunun karşılığını da il olarak gördük. Burada tabi en önemli husus timin kullanacağı motosikletlerin halkımızın yardımsever iş adamlarımızın sağladığı katkıyla oldu. Öncelikle huzurlarınızda onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu tür yardımlar bizim şevkimizi arttırıyor. Daha fazla çalışma azmimizi artırıyor. Hizmet etme gücümüzü arttırıyor. Ben bundan dolayı iş adamlarımıza teşekkür etmek istiyorum.”
7 ayda 33 bin araç sorgulandı
7 aylık süreçte Yunus timlerini elde ettiği başarı verilerini açıklayan Vali Tutulmaz şöyle konuştu;
“Bu süreçte 33 bin 800 kişi sorgulanırken bunun yanında da 16 bin 250 araç sorgulandı. Bu arada 41 aranan şahıs yakalandı. Bin 734 adet maksat dışı bıçak, 67 ruhsatsız tabanca, 133 kurusıkı tabanca, 90 ruhsatsız av tüfeği yakalandı. Bunun dışında uyuşturucuyla ilgilide önemli yakaladığımız miktarlar var. Bu bize açıkça şunu gösteriyor, Yunus timleri pratiklik açısından ilimizin asayişine huzuruna önemli katkı sağlıyor. Sizleri başarınızdan dolayı tebrik ediyorum, ancak nezaket konusunda şikâyetler geliyor. Bu konu da biraz daha hassas olun.”
Törene, Vali Mustafa Tutulmaz yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, hayırseverler ve polisler katıldı.

Afyonkarahisarlı hayırseverler 10 motosikleti polise teslim etti

Afyonkarahisarlı hayırseverler 10 motosikleti polise teslim etti

Afyonkarahisarlı hayırseverler 10 motosikleti polise teslim etti

Afyonkarahisarlı hayırseverler 10 motosikleti polise teslim etti

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