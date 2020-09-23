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Ağabeyine 'beni buradan al' diye mesaj atıp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ağabeyi Ramazan B.'ye 'beni buradan al' diye mesaj atan Uğur B. (24), tüfekle kalbine ateş ederek intihar etti.

Ağabeyine 'beni buradan al' diye mesaj atıp intihar etti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur B., akşam saatlerinde ağabeyi Ramazan B.'ye 'Arı kovanlarımızın bulunduğu yerden beni al' diye mesaj attı. Mesajı gören Ramazan B., kardeşini arayıp cevap alamayınca hemen yola çıktı. Kardeşinin bulunduğu bölgeye giden Ramazan B., Uğur B.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş, kanlar içinde buldu. Kardeşini aracına bindiren Ramazan B., yakında bulunan hastaneye götürdü. Kalbine ateş ettiği belirlenen Uğur B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Uğur B.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından kardeşinin cenazesini teslim alan Ramazan B., gözyaşı döktü.

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(İHA)

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