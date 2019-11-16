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Ağabeyini silahla yaralayan kişi kovalamacanın ardından teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:32 | Son Güncelleme

Ağabeyini silahla yaralayan kişi kovalamacanın ardından teslim oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi, polisle yaşanan kovalamacanın ardından teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir nakliyat firmasının sahibi Veysel E. ile kardeşi Hasan E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan E, üzerindeki tabancayla ağabeyini yaraladı.

Ağır yaralanan Veysel E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı Hasan E. ise bir iş yeri çalışanını silah zoruyla yanına alarak araçla olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri zanlının rehin aldığı çalışanın kullandığı aracı MOBESE'den tespit ederek takibe aldı. Körfez Belediyesi önünde aracın yolunu kesen ekiplerin "dur" ihtarına uyulmaması üzerine kovalamaca yaşandı.

Hasan E, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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silahlı yaralama

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