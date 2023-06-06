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  4. Ağaca çarpan kamyonet ikiye bölündü! Görüntüler Samsun'dan

Ağaca çarpan kamyonet ikiye bölündü! Görüntüler Samsun'dan

06.06.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin ağaca çarpıp ikiye bölündüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

Ağaca çarpan kamyonet ikiye bölündü! Görüntüler Samsun'dan

Samsun'un Çarşamba ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin S. idaresindeki kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu DSİ Kavşağı mevkisinde refüjde bulunan ağaca çarptı.

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Kazada araç sürücüsü ile kamyonette bulunan Ali S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza anında olay yerinden geçen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da yaralılarla ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Öte yandan kazada kamyonetin ikiye bölündüğü görüldü. (AA)

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