Ağda ve epilasyon ağrıları kaderiniz değil! İşte istenmeyen tüylerden kurtulmanın doğal ve ağrısız yolları...

Hormonal bozukluklar, yanlış uygulamalar gibi birçok sebep; vücudun bazı bölgelerinde yoğun tüylenmelere neden olabilir. Lazer, ağda, jilet veya tüy dökücü kremler; iyi birer çözüm gibi görünseler de tüylerinizi tamamen yok edemeyecekleri için doğal yollarla kıl köklerinizi zayıflatmanız gerekir. Evinizde kolayca hazırlayıp uygulayabileceğiniz tüy azaltıcı pratik tariflere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Pek çok derdimize deva olan limon, tüyleri azaltmada da oldukça etkili. Mucize limon karışımının tarifi ise şöyle:
MALZEMELER:
1 adet taze sıkılmış limon suyu
HAZIRLANIŞI:
1 adet taze sıkılmış limon suyunu kaseye alın.
Limon suyuna tuzu da ekleyerek karıştırın.
Uygulama yapmadan önce bölgedeki tüyleri almalısınız.
İyice kıvam alan karışımı, tüyleri alınan bölgelere uygulayın.
Cildinizde kürü 2-3 saat bekletin ve ardından bol suyla durulayın.
Epilasyon gibi hem pahalı hem ağrılı işlemler yerine onarıcı etkileriyle bilinen kahve ve karbonat ile kendi karışımınızı hazırlayabilir, tüylerinizin azalmasını sağlayabilirsiniz.
MALZEMELER:
1 çay bardağı karbonat
HAZIRLANIŞI:
1 çay bardağı Türk kahvesi ve karbonatı bir kase içine alıp karıştırın.
Malzemeleri birbirine iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.
Karışım soğuduktan sonra banyo öncesinde tüylerin olduğu bölgelere 2-3 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın.
Karışımı sürdükten 1 dakika sonra bol suyla cildinizi temizleyebilirsiniz.
Yüz bölgenizdeki tüylenmelerden bıktıysanız nohut unu maskesini deneyebilirsiniz.
MALZEMELER:
Yarım su bardağı nohut unu
Yarım su bardağı süt
1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu
HAZIRLANIŞI:
Tüm malzemeleri derin bir kâse içerisinde macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
Kıvam alan karışımı tüylerin olduğu bölgeye uygulayın.
30 dakika beklettiğiniz maskeyi ılık suyla durulayın.
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