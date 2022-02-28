Ağda ve epilasyon ağrıları kaderiniz değil! İşte istenmeyen tüylerden kurtulmanın doğal ve ağrısız yolları...

Hormonal bozukluklar, yanlış uygulamalar gibi birçok sebep; vücudun bazı bölgelerinde yoğun tüylenmelere neden olabilir. Lazer, ağda, jilet veya tüy dökücü kremler; iyi birer çözüm gibi görünseler de tüylerinizi tamamen yok edemeyecekleri için doğal yollarla kıl köklerinizi zayıflatmanız gerekir. Evinizde kolayca hazırlayıp uygulayabileceğiniz tüy azaltıcı pratik tariflere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

LİMON VE TUZUN MUCİZE ETKİSİ

Pek çok derdimize deva olan limon, tüyleri azaltmada da oldukça etkili. Mucize limon karışımının tarifi ise şöyle:

MALZEMELER:

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1,5-2 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI:

1 adet taze sıkılmış limon suyunu kaseye alın.

Limon suyuna tuzu da ekleyerek karıştırın.

Uygulama yapmadan önce bölgedeki tüyleri almalısınız.

İyice kıvam alan karışımı, tüyleri alınan bölgelere uygulayın.

Cildinizde kürü 2-3 saat bekletin ve ardından bol suyla durulayın.

Etkili sonuç almak için 3 gün ara vermeden uygulayabilirsiniz.

İSTENMEYEN TÜYLER İÇİN KAHVE VE KARBONAT KÜRÜ

Epilasyon gibi hem pahalı hem ağrılı işlemler yerine onarıcı etkileriyle bilinen kahve ve karbonat ile kendi karışımınızı hazırlayabilir, tüylerinizin azalmasını sağlayabilirsiniz.

MALZEMELER:

1 çay bardağı karbonat

1 çay bardağı demlenmiş Türk kahvesi

HAZIRLANIŞI:

1 çay bardağı Türk kahvesi ve karbonatı bir kase içine alıp karıştırın.

Malzemeleri birbirine iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.

Karışım soğuduktan sonra banyo öncesinde tüylerin olduğu bölgelere 2-3 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın.

Karışımı sürdükten 1 dakika sonra bol suyla cildinizi temizleyebilirsiniz.

Haftada 2 kez düzenli olarak tüylerin azalmasını istediğiniz bölgelere uygulayabilirsiniz.

YÜZ TÜYLERİ İÇİN NOHUT UNU MASKESİ

Yüz bölgenizdeki tüylenmelerden bıktıysanız nohut unu maskesini deneyebilirsiniz.

MALZEMELER:

Yarım su bardağı nohut unu

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

1 tatlı kaşığı krema

HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeleri derin bir kâse içerisinde macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Kıvam alan karışımı tüylerin olduğu bölgeye uygulayın.

30 dakika beklettiğiniz maskeyi ılık suyla durulayın.

Macun kuru bir kıvamdaysa üzerine bir miktar su ekleyebilirsiniz.



