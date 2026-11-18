Diyabetin yalnızca kan şekeri ve kalp sağlığı üzerinde değil, beyin sağlığı üzerinde de etkileri olabileceğine ilişkin araştırmalar sürüyor. Curtin Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen yeni bir bilimsel inceleme, tip 2 diyabet ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiyi ele aldı. Toplam 27 milyondan fazla katılımcıya ait verilerin değerlendirildiği çalışmada, diyabetli kişilerde Alzheimer görülme sıklığına ilişkin dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

40 ARAŞTIRMANIN VERİLERİ BİR ARAYA GETİRİLDİ

Araştırmacılar, tip 2 diyabet ile Alzheimer hastalığı arasındaki bağlantıyı incelemek amacıyla binlerce bilimsel yayını değerlendirdi. İlk aşamada 9 bin 431 araştırma tarandı ve belirlenen ölçütlere uygun 40 çalışma kapsamlı incelemeye dahil edildi.

Araştırmaların toplamında 27 milyondan fazla katılımcıya ait veri bulunuyordu. Çalışmaların 23'ü Alzheimer hastalığının görülme sıklığını, 26'sı ise tip 2 diyabet ile Alzheimer riski arasındaki ilişkiyi ele aldı.

Sonuçlara göre tip 2 diyabeti olan kişilerde Alzheimer gelişme riski, diyabeti bulunmayanlara kıyasla yüzde 53 daha yüksek hesaplandı. Araştırmacılar ayrıca tip 2 diyabeti bulunan her 1000 kişi arasında yılda yaklaşık 5 yeni Alzheimer vakası görüldüğünü belirledi.

KADIN VE ERKEKLERDE RİSK ORANLARI NASIL DEĞİŞİYOR?

Araştırmada kadın ve erkekler arasındaki Alzheimer görülme sıklığı da değerlendirildi. Tip 2 diyabeti bulunan kadınlarda her 1000 kişi-yılı başına 3,62, erkeklerde ise 2,76 yeni Alzheimer vakası hesaplandı.

Diyabetle ilişkili göreceli risk artışı ise kadınlarda yüzde 73, erkeklerde yüzde 76 olarak bildirildi. Bu sonuçlar, diyabet ile Alzheimer arasındaki bağlantının her iki cinsiyette de görüldüğüne işaret ediyor.

Araştırmacılar, Alzheimer tanısının nasıl belirlendiğinin de vaka sayılarını etkileyebildiğini vurguladı. Sağlık kayıtlarına dayanan çalışmalarda her 1000 kişi-yılı başına 4 yeni vaka bildirilirken, farklı tanı yöntemlerini kullanan araştırmalarda bu sayı 10,24'e yükseldi.

DİYABET VE ALZHEİMER ARASINDAKİ BAĞLANTI NE ANLAMA GELİYOR?

Araştırmanın yazarlarından Dr. Emmanuel Adewuyi, çalışmanın tip 2 diyabeti bulunan kişilerde Alzheimer riskini ve hastalığın görülme sıklığını daha ayrıntılı değerlendirmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Araştırmacılara göre göreceli risk, iki grubun hastalık geliştirme olasılığını karşılaştırırken görülme sıklığı belirli bir zaman diliminde kaç yeni vaka ortaya çıktığını gösteriyor. Her iki verinin birlikte değerlendirilmesi, diyabetli kişilerde Alzheimer hastalığının oluşturduğu yükün daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

ARAŞTIRMA DİYABETİN DOĞRUDAN ALZHEİMER'A NEDEN OLDUĞUNU KANITLAMIYOR

Bulgular önemli bir bağlantıya işaret etse de tip 2 diyabetin doğrudan Alzheimer hastalığına neden olduğunu göstermiyor. Çalışma, farklı araştırmaların sonuçlarını bir araya getiren sistematik derleme ve meta-analiz niteliği taşıyor. Dolayısıyla diyabet ile Alzheimer arasında gözlenen ilişkinin neden-sonuç ilişkisi olarak yorumlanmaması gerekiyor.

Araştırmacılar, sonuçların diyabetli kişilerde uzun vadeli beyin sağlığının da takip edilmesinin önemini ortaya koyduğunu belirtiyor. Çalışma, 9 Kasım 2026'da Alzheimer's Research & Therapy dergisinde yayımlandı.