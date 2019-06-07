HABER

Ağır yaraladığı eşini hastanede öldürmeye gelen şüpheli silahıyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 23:33 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de cezaevinden çıktıktan sonra ayrı yaşadığı eşini barışma teklifini kabul etmeyince kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan Hasan E.C., tedavisi süren eşini öldürmeye geldiği Çapa Hastanesi'nde son anda polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı.

Ağır yaraladığı eşini hastanede öldürmeye gelen şüpheli silahıyla yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de cezaevinden çıktıktan sonra ayrı yaşadığı eşini barışma teklifini kabul etmeyince kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan Hasan E.C., tedavisi süren eşini öldürmeye geldiği Çapa Hastanesi'nde son anda polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanıyor.
Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt caddesinde 5 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hasan E.C. tartıştığı eşi Ayşegül C.'yi kurşun yağmuruna tuttu. 4 kez karın bölgesinden, sol kolundan 2 kez, sağ kolundan 2 kez, kalça kısmından 1 kez vurulan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda Hasan E.C.'nin ticaretle uğraştığı, bir süre önce işlerinin kötü gittiği bu nedenle psikolojik rahatsızlık geçirdiği öğrenildi. Daha önce kızının kayınpederi Ahmet V.K.'yı Manisa'da tabanca ile yaralayan ve 7 buçuk ay hapis cezası alan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu tespit edildi.
Şüphelinin tahliye olmasının ardından, cezaevinde olduğu sırada evi terk eden ve ağabeyinin yanına sığınan eşi Ayşegül C.'nin yanına konuşmak için gittiği, aralarında çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği tespit edildi. Öte yandan, şüpheli hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.
Polis, yakalamak için operasyonlarını sürdürdüğü şüphelinin, ağır yaralı olarak Çapa hastanesinde tedavi gören eşine yeni bir saldırı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hastane çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler sonucu tabancasıyla birlikte hastaneye girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hastane girişinde gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüphelinin daha önceden 12 kez tehdit, 4 adet kasten yaralama, sahtecilik ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin sorgusuna devam ediliyor.

(FOTOĞRAF)

Ağır yaraladığı eşini hastanede öldürmeye gelen şüpheli silahıyla yakalandı

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Bakan Soylu: “6 günlük tatilde 52 kişi hayatını kaybetti”Bakan Soylu: “6 günlük tatilde 52 kişi hayatını kaybetti”
Tekirdağ'da, 'kiraz güzeli' seçildiTekirdağ'da, 'kiraz güzeli' seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Akaryakıtta çifte indirim!

Akaryakıtta çifte indirim!

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de dönüş yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

Dönüş yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

Ankara'yı 'sağanak' vurdu!

Ankara'yı 'sağanak' vurdu!

Çorum'un İskilip ilçesinde feci kaza! Bir aile yok oldu

Kahreden haber! Bir aile yok oldu

Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'

Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'

Dışişleri'den Güney Kıbrıs'ın doğal gaz anlaşmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.