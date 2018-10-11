HABER

“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği ve Başarılar” Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 09:11 | Son Güncelleme

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov: - "Kazakistan, donor ülke haline geldi, son 20 yılda Orta Asya, Afganistan ve diğer ülkelere yönelik resmi kalkınma yardım programlarına yaklaşık yarım milyon dolar tahsis etti"

ASTANA (AA) – Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, ülkesinin donor ülke haline geldiğini ve son 20 yılda resmi kalkınma yardım programları için yarım milyon dolar tahsis ettiğini söyledi.

Abdrahmanov, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği ve Başarılar” temalı uluslararası konferansta konuştu.

Ülkesinin istikrarlı bir şekilde gelişmekte olduğunu dile getiren Abdrahmanov, "Kazakistan, donor ülke haline geldi, son 20 yılda Orta Asya, Afganistan ve diğer ülkelere yönelik resmi kalkınma yardım programlarına yaklaşık yarım milyon dolar tahsis etti. Ayrıca ülkemiz, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye olma hedefini belirledi." dedi.

Abdrahmanov, AGİT'in Astana Program Ofisinin 20 yıldır misyonunu yerine getirdiğini belirtti.

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ise bölgesel ve uluslararası güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma alanında Kazakistan'ın rolünün arttığına dikkati çekti.

Greminger, "Kazakistan'ın Suriye krizinin çözülmesine ilişkin müzakerelere ev sahipliği ve Türkiye ile Rusya arasında arabuluculuk yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

PARTNERRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyorRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısıMeteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
Samsun'da 3.2 büyüklüğünde depremSamsun'da 3.2 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AGİT Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Eşinin eve dönmesi için kendini bıçaklayıp gasp süsü verdi

Eşinin eve dönmesi için kendini bıçaklayıp gasp süsü verdi

HSK Başkanvekili'nden FETÖ açıklaması: Bitmesi mümkün değil

HSK Başkanvekili'nden FETÖ açıklaması: Bitmesi mümkün değil

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Samsun'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Samsun'da 3.2 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.