“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği ve Başarılar” Konferansı

ASTANA (AA) – Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, ülkesinin donor ülke haline geldiğini ve son 20 yılda resmi kalkınma yardım programları için yarım milyon dolar tahsis ettiğini söyledi.

Abdrahmanov, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği ve Başarılar” temalı uluslararası konferansta konuştu.

Ülkesinin istikrarlı bir şekilde gelişmekte olduğunu dile getiren Abdrahmanov, "Kazakistan, donor ülke haline geldi, son 20 yılda Orta Asya, Afganistan ve diğer ülkelere yönelik resmi kalkınma yardım programlarına yaklaşık yarım milyon dolar tahsis etti. Ayrıca ülkemiz, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye olma hedefini belirledi." dedi.

Abdrahmanov, AGİT'in Astana Program Ofisinin 20 yıldır misyonunu yerine getirdiğini belirtti.

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ise bölgesel ve uluslararası güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma alanında Kazakistan'ın rolünün arttığına dikkati çekti.

Greminger, "Kazakistan'ın Suriye krizinin çözülmesine ilişkin müzakerelere ev sahipliği ve Türkiye ile Rusya arasında arabuluculuk yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

