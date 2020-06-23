Ağız Gargarasının 8 Farklı Kullanım Alanı

Ağız sağlığımız için oldukça önemli olan gargara, aynı zamanda birçok noktada hayatımızı kolaylaştırıyor ve bizlere çözümler üretiyor.
İşte örnekleri;
Kaşınmak çok yorucu! Özellikle yaz aylarında sineklerin çoğalmasıyla birlikte, ısırdıkları yerler kızarır ve kaşınır. Bu noktaya yeterli ölçüde gargara sürdüğünüzde ferahlatıcı bir etki yaratır ve bu olumsuz etkilerin geçmesine yardımcı olur.
Oldukça rahatsız edici! Ter kokusu özellikle toplu taşıma araçlarında ve hayatın geri kalanında hepimizin hassas olduğu bir konu. Bu kokuyu önlemek adına evden çıkmadan önce bir pamuğu gargara ile ıslatıp koltuk altınıza uyguladığınızda gün boyunca ter kokusu önler.
Ah şu sivilceler, bir türlü geçmiyor! Bir de bunu deneyin. Yüzünüzü temizleyici jel ile yıkadıktan sonra sorunlu alana gargara sürün. Sabah uyandığınızda sivilceniz kurumuş olacaktır.
Sararmış tırnaklar en büyük kabus! Eğer bir kaseye eşit miktarda sirke ve ağız gargarası koyup, ellerini 20 dakika boyunca bu karışımda bekletirseniz ve sonrasında bir diş fırçası yardımıyla tırnaklarınızı ovarsanız, yavaş yavaş rengin açıldığını farkedeceksiniz.
Önünüzü görmek lüks oldu! Teknolojik aletlerimizin ekranları kolaylıkla lekelenir. Silmek için kullandığımız çoğu karışım veya bez ardında bir iz bırakır. Ancak bir mikrofiber bez ve gargaranız varsa; bilgisayar, televizyon, telefon ve benzeri bütün ekranları kolaylıkla iz bırakmadan temizleyebilirsiniz.
Dış fırçamız aslında sandığımız kadar temiz değil! Dişlerimizin arasında kalan yemek artıklarını ve koku oluşmasına sebep olan bakterileri temizlemek için dişlerimizi fırçalıyoruz ancak zaman zaman diş fırçamızın kendisini de temizlememiz gerekir. Bir bardağın içine gargara döküp diş fırçanızı 5 dakika kadar içinde beklettiğinizde dezenfekte olacaktır.
Çamaşır makinelerinde de işe yarıyor! Çamaşır makinenizin deterjan kısmına biraz gargara eklediğinizde, çamaşırlarınızın hem güzel kokmasına hem de dezenfekte olmasına yardımcı oluyor.
Onlar da rahatlasın! Bir leğenin içine gargara döküp ayaklarınızı 10 dakika beklettiğinizde hem ayakların rahatlamış olacak hem de ayak mantarının iyileşmesine katkıda bulunacak.
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