Ağız Gargarasının 8 Farklı Kullanım Alanı

Ağız sağlığımız için oldukça önemli olan gargara, aynı zamanda birçok noktada hayatımızı kolaylaştırıyor ve bizlere çözümler üretiyor.

İşte örnekleri;

1. Sinek ısırığının olumsuz etkilerini geçirir

Kaşınmak çok yorucu! Özellikle yaz aylarında sineklerin çoğalmasıyla birlikte, ısırdıkları yerler kızarır ve kaşınır. Bu noktaya yeterli ölçüde gargara sürdüğünüzde ferahlatıcı bir etki yaratır ve bu olumsuz etkilerin geçmesine yardımcı olur.

2. Ter kokusunu önler

Oldukça rahatsız edici! Ter kokusu özellikle toplu taşıma araçlarında ve hayatın geri kalanında hepimizin hassas olduğu bir konu. Bu kokuyu önlemek adına evden çıkmadan önce bir pamuğu gargara ile ıslatıp koltuk altınıza uyguladığınızda gün boyunca ter kokusu önler.

3. Sivilcelerinizi kurutur

Ah şu sivilceler, bir türlü geçmiyor! Bir de bunu deneyin. Yüzünüzü temizleyici jel ile yıkadıktan sonra sorunlu alana gargara sürün. Sabah uyandığınızda sivilceniz kurumuş olacaktır.

4. Sararmış tırnaklarınızı beyazlaştırır

Sararmış tırnaklar en büyük kabus! Eğer bir kaseye eşit miktarda sirke ve ağız gargarası koyup, ellerini 20 dakika boyunca bu karışımda bekletirseniz ve sonrasında bir diş fırçası yardımıyla tırnaklarınızı ovarsanız, yavaş yavaş rengin açıldığını farkedeceksiniz.