HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Agora İzmir AVM çalışma saatleri nedir? Agora İzmir AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Agora İzmir AVM çalışma saatleri nedir? Agora İzmir AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş merkezleri, bünyelerinde barındırdıkları mağazalarla ziyaretçilerine büyük kolaylık tanır. Ayrıca bazı alışveriş merkezleri düzenledikleri kampanyalar ve etkinliklerle de alışverişten daha fazlasını temin ederler. Bu alışveriş merkezlerinden biri de Agora İzmir AVM'dir. Ziyaret etmeyi düşünenler için Agora İzmir AVM çalışma saatleri önemli bir konudur. İzmir'in gözde yerlerinden birisinde bulunan Agora İzmir AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Agora İzmir AVM çalışma saatleri nedir? Agora İzmir AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Balçova’da bulunan Agora İzmir AVM, şehrin sahip olduğu çok sayıdaki alışveriş merkezinden biridir. AVM, ziyaretçilerine giysi mağazalarından yiyecek alanlarına kadar birçok farklı hizmet sunmaya ek olarak çeşitli kulüplere de sahiptir. Haftanın her günü açık olan Agora İzmir AVM çalışma saatleri, ülke genelindeki diğer alışveriş merkezleri ile çoğunlukla aynıdır.

Agora İzmir AVM çalışma saatleri nedir?

Agora İzmir AVM, İzmir’in Balçova ilçesinde bulunur. Otobüs ya da İzmir Metro ile ulaşım sağlanabilen Agora İzmir AVM, şehrin merkezinde yer alır. Agora İzmir AVM çalışma saatleri dâhilinde pek çok farklı mağaza ve markayla ziyaretçilerine güzel bir alışveriş deneyimi sağlar. Alışveriş deneyiminin yanı sıra çeşitli dönemlerde kampanyalar ve etkinliklerle de hizmet verir. Sinema merkezine sahip olan Agora İzmir AVM çalışma saatleri içinde ziyaret eden misafirlerine kesintisiz bir deneyim yaşatır.

Agora İzmir AVM saat kaçta açılıyor?

Agora Card üyeliği ile Agora İzmir AVM’nin başlattığı avantajlı başka kampanyalar da bulunur. Çeşitli etkinliklere de zaman zaman ev sahipliği yapan Agora İzmir AVM’nin bir GooglePlay ve AppStore’dan indirilebilen bir uygulaması bulunur. Agora İzmir AVM'nin düzenlediği kampanyalara ve etkinliklere bu uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz. Ziyaretçileri için Agora İzmir AVM açılış saati 10.00’dır ve kapanış saatine kadar hizmet verir.

Agora İzmir AVM saat kaçta kapanıyor?

Öğle arası bulunmayan Agora İzmir AVM kapanış saatine kadar kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunar. Alışveriş deneyiminin yanı sıra farklı etkinlikler ve kampanyalar da düzenler. Agora İzmir AVM, bünyesinde Agora Kadın Kulübü ve Agora Çocuk Kulübü adı altında iki farklı kulüp barındırır ve bu iki kulüple de ziyaretçilerine ve üyelerine hizmet sunar. Agora İzmir AVM kapanış saati her gün 22.00’dır.

Agora İzmir AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Agora İzmir AVM hafta sonu çalışma saatleri de hafta içinden farklılık gösterir. Agora İzmir AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati saat sabah 10.00 ila akşam saat 22.00 olarak belirlenmiştir. Agora İzmir AVM resmî tatillerde ve dinî bayramlarda hizmet vermeye devam etse de Agora İzmir AVM çalışma saatleri bu günlerde değişiklik gösterebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İETT otobüsünde meşale yakıp yere attı! İBB'den açıklama geldiİETT otobüsünde meşale yakıp yere attı! İBB'den açıklama geldi
Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Açıklama geldiİstanbul'a ne zaman kar yağacak? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri agora avm agora izmir izmir alışveriş merkezleri

En Çok Okunan Haberler

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.