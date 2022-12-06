Agora İzmir AVM çalışma saatleri nedir? Agora İzmir AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Balçova’da bulunan Agora İzmir AVM, şehrin sahip olduğu çok sayıdaki alışveriş merkezinden biridir. AVM, ziyaretçilerine giysi mağazalarından yiyecek alanlarına kadar birçok farklı hizmet sunmaya ek olarak çeşitli kulüplere de sahiptir. Haftanın her günü açık olan Agora İzmir AVM çalışma saatleri, ülke genelindeki diğer alışveriş merkezleri ile çoğunlukla aynıdır.

Agora İzmir AVM çalışma saatleri nedir?

Agora İzmir AVM, İzmir’in Balçova ilçesinde bulunur. Otobüs ya da İzmir Metro ile ulaşım sağlanabilen Agora İzmir AVM, şehrin merkezinde yer alır. Agora İzmir AVM çalışma saatleri dâhilinde pek çok farklı mağaza ve markayla ziyaretçilerine güzel bir alışveriş deneyimi sağlar. Alışveriş deneyiminin yanı sıra çeşitli dönemlerde kampanyalar ve etkinliklerle de hizmet verir. Sinema merkezine sahip olan Agora İzmir AVM çalışma saatleri içinde ziyaret eden misafirlerine kesintisiz bir deneyim yaşatır.

Agora İzmir AVM saat kaçta açılıyor?

Agora Card üyeliği ile Agora İzmir AVM’nin başlattığı avantajlı başka kampanyalar da bulunur. Çeşitli etkinliklere de zaman zaman ev sahipliği yapan Agora İzmir AVM’nin bir GooglePlay ve AppStore’dan indirilebilen bir uygulaması bulunur. Agora İzmir AVM'nin düzenlediği kampanyalara ve etkinliklere bu uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz. Ziyaretçileri için Agora İzmir AVM açılış saati 10.00’dır ve kapanış saatine kadar hizmet verir.

Agora İzmir AVM saat kaçta kapanıyor?

Öğle arası bulunmayan Agora İzmir AVM kapanış saatine kadar kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunar. Alışveriş deneyiminin yanı sıra farklı etkinlikler ve kampanyalar da düzenler. Agora İzmir AVM, bünyesinde Agora Kadın Kulübü ve Agora Çocuk Kulübü adı altında iki farklı kulüp barındırır ve bu iki kulüple de ziyaretçilerine ve üyelerine hizmet sunar. Agora İzmir AVM kapanış saati her gün 22.00’dır.

Agora İzmir AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Agora İzmir AVM hafta sonu çalışma saatleri de hafta içinden farklılık gösterir. Agora İzmir AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati saat sabah 10.00 ila akşam saat 22.00 olarak belirlenmiştir. Agora İzmir AVM resmî tatillerde ve dinî bayramlarda hizmet vermeye devam etse de Agora İzmir AVM çalışma saatleri bu günlerde değişiklik gösterebilir.



