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  4. Araç konvoyu böyle görüntülendi! Bakan Uraloğlu'nun Malatya ziyaretinde dikkat çeken detay

Araç konvoyu böyle görüntülendi! Bakan Uraloğlu'nun Malatya ziyaretinde dikkat çeken detay

12.05.2024 13:23
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında Uraloğlu'nun konvoyunun 3 minibüsten oluşması dikkatlerden kaçmadı.

Araç konvoyu böyle görüntülendi! Bakan Uraloğlu'nun Malatya ziyaretinde dikkat çeken detay

Bakan Abdulkadir Uraloğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Uraloğlu'nu Malatya Havalimanı'nda kent protokolü karşıladı.

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MİNİBÜS DETAYI

Bakan Uraloğlu'nun konvoyu kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 3 minibüsten oluştuğu görüldü.

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Uraloğlu'nu valilik önünde ise Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök ile diğer protokol üyeleri karşıladı.

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Valilik ziyaret defterini imzalayan Uraloğlu, daha sonra valilikte düzenlenen ve bakanlığa bağlı birimlerle ilçe belediye başkanlarının da katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

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Girişinde gazetecilerin görüntü almasına izin verilen toplantı basına kapalı sürdü. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Minibüs Abdulkadir Uraloğlu
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