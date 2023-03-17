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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Savcı Sayan hangi partiden?

17.03.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hakkında araştırmalar hız kazandı. 2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti. Peki, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Savcı Sayan hangi partiden? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Savcı Sayan hangi partiden?

Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti. Peki, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte hakkında tüm detaylar...

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı.

Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.

Savcı Sayan 2

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN HANGİ PARTİDEN?

Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti. Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

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