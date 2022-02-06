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Ağrı Dağı'nda mahsur kalan İranlı dağcılar ölümden döndü

06.02.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'dan Türkiye'ye gelen 6'sı kadın 24 dağcı Ağrı Dağı tırmanışında ölümden döndü. İranlı dağcılar 4 bin 200 metrede yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ve 2 dağcı, İranlı dağcıları bulundukları 4 bin 200 metreden indirmeyi başardı.

Ağrı Dağı'nda mahsur kalan İranlı dağcılar ölümden döndü

İran’ın Tebriz kentinden gelen 6’sı kadın 24 dağcı, 3 Şubat günü, 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na tırmanmaya başladı. İranlı Ali Mirza’nın rehberliğinde 3 bin 100 metredeki ana kampa ulaşan dağcılar, bir gün dinlendikten sonra tırmanışa devam etti.

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TİPİYE YAKALANDILAR

4 bin 200 metreye kadar ulaşan dağcılar, burada yoğun tipiye yakalandı.

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Dağda olumsuz hava şartları nedeniyle zirveye çıkamayan ve zor anlar yaşayan dağcılar, bölgede tırmanış yaptıktan sonra inişe geçen Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ile Ahmet Kara ve Burak Polat tarafından kurtarıldı.

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İNİŞ SIRASINDA GRUBA RASTLADILAR

3 Türk dağcı tırmandıkları yaklaşık 5 bin metre yükseklikten inişe geçtiklerinde tesadüfen İranlı dağcı gruba rastladı.

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Yoğun tipi nedeniyle ilerleyemeyen ve geri de dönemeyince zor durumda olan 24 dağcıyı başarılı şekilde indirmeyi başardı.

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Doğubayazıt’a dönen İranlı dağcılar, karayoluyla Van’a gitti. (DHA)

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