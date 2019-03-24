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Ağrı'da iki ailenin 'muhtarlık' kavgası: 5 yaralı, 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde Karakaya ve Karabat aileleri arasında iddiaya göre, muhtarlık adaylığı nedeniyle çıkan kavgada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Selahattin KAÇURU/TAŞLIÇAY (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde Karakaya ve Karabat aileleri arasında iddiaya göre, muhtarlık adaylığı nedeniyle çıkan kavgada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Taşlıçay'ın Çöğürlü köyünde iki dönem muhtarlık yapan Hasan Karakaya yeniden aday olurken, köye bağlı Sermik mezrasında yaşayan Mikail Karabat da adaylığını açıkladı. Mezradan köye seçim çalışmasına giden Mikail Karabat ile Hasan Karakaya arasında tartışma çıktı. Köylülerin araya girmesiyle tartışma sona erdi.
Bugün öğleden sonra ilçe merkezinde karşılaşan iki aday arasında muhtar adaylığı yüzünden yine tartışma çıktı. Ailelerin de katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ve jandarma ekipleri tarafları ayırdı. Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'si Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kavgayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alan güvenlik güçleri, Çöğürlü köyünde de önlem aldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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