HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağrı’da terör örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Ağrı’da terör örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

15.02.2021 13:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.Ağrı’da Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK üyelerinin beyan ve teşhislerinde "milis/iş birlikçi" olarak ismi geçen 13 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlattı.Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda 13 kişiden 12’si yakalandı.

Ağrı’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.
Ağrı’da Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK üyelerinin beyan ve teşhislerinde "milis/iş birlikçi" olarak ismi geçen 13 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlattı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda 13 kişiden 12’si yakalandı. Yeri tespit edilemeyen bir kişi için ise çalışmalar devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Son balyoz sanığı Ali Göznek de beraat ettiSon balyoz sanığı Ali Göznek de beraat etti
INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir? INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

AZUEF 2. dönem kayıt yenileme tarihi 2021: AZUEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AZUEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AZUEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!

Son Dakika: Türkiye, Gara şehitlerine ağlıyor: Cenazeler son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor...

Elektrik kesintisi listesi 15 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

15 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Son Dakika! MSB açıkladı: Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

MSB açıkladı: Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

EGM'den 'şehit polis ihraç edildi' haberlerine yanıt

EGM'den 'şehit polis ihraç edildi' haberlerine yanıt

Manisa'daki aile içi cinayette yeni detaylar! 22 yıl önce evlat edinmişler

Manisa'daki aile içi cinayette yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.