Ağrı’da terör örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Ağrı’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.

Ağrı’da Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK üyelerinin beyan ve teşhislerinde "milis/iş birlikçi" olarak ismi geçen 13 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlattı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda 13 kişiden 12’si yakalandı. Yeri tespit edilemeyen bir kişi için ise çalışmalar devam ediyor.

