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Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 03:01 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Van'dan Ağrı istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen yabancı plakalı pimapen yüklü TIR, Tendürek Geçidi'nin Somkaya köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, kimliği belirlenemeyen bir kişi öldü, İran uyruklu Mohammad Gaffari (32) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Asayiş Komando, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Gaffari, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kişinin cesedi ise hastane morguna kaldırıldı. (AA)

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