Ağrıya sızıya son veren sırt masajı nasıl yapılır? Sertlikleri gideren teknikle...

Sırt ağrısı yetişkinlerde sık görülen bir durumdur. Yanlış kaldırma, hareketsizlik ve normal aşınma ve yıpranma gibi birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Sırt ağrısı için bazı tedaviler dinlenme, ilaçlar ve ısı veya buz kullanmayı içerir, ancak masaj da kısa süreli semptomların giderilmesi için yardımcı olabilir.
Sırt ağrısını hafifletmek için kendi kendine masaj yapmayı deneyebilir veya yumuşak dokularınızı yatıştırmak için bir arkadaş, aile üyesi veya profesyonel arayabilirsiniz. Ancak masajı bir aile üyesinden yardım alarak yaptırıyorsanız yapılış aşamalarına dikkat etmek gerekir.
Omurgaya asla doğrudan baskı uygulamamanız gerektiğini unutmayın. Yaralanma ve rahatsızlığı önlemek için yalnızca hafif baskı uygulayın.
Masajın kişiyi rahatlamak için boyunla biraz oynayıp omuzlarla da oynadıktan sonra omuriliğin iki tarafından 3 parmakla baskı şeklinde belin yarısına kadar baskı yapılarak, belin yarısından sonra da baskıyı hafifleterek orta kısma gelinip iki kenardan elektriğin atılması işlemidir.
İlk etapta masajı masaj yağı ile yaparak, dokuyu ısıtarak elin tene alıştırılması gerekmektedir.
Masaj yağı ile hareketlere başlamadan önce eldeki elektrik hissettirilmesi gerekir.
Her bir hareketin başlangıcında efloraj yapılması gerekir. Masajın bitiminde de elektriğin atılması işleminden sonrada efloraj yapılmalıdır.
Sırtınızın alt kısmı için birçok masaj türü vardır. Bazılarını evde denemek güvenlidir ve diğerleri yalnızca bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
Terapötik masaj. Bu, belirli bir rahatsızlığı ve ağrıyı gidermek için vücudunuzun bir bölgesini hedef alan herhangi bir masaj türüdür.
Derin doku masajı. Bu tür bir masaj bir uzman gerektirir. Çünkü bu tekniğin vücudunuza daha fazla kuvvetle masaj yapması, kaslara ve bağ dokularına daha derin bir seviyede ulaşmasıdır.
Isveç masajı. Bu, derin doku masajından daha naziktir ve uzun, dairesel hareketler ve yoğurmanın yanı sıra vurma ve titreşimi de vurgular.
Spor masajı. Sporculara yönelik bir spor masajı. Yaralanmayı önlemek veya yaralı bir sporcunun spora dönmesine yardımcı olmak için kullanılır.
Shiatsu masajı. Bu Japon tarzı bir masajdır ve vücuda ritmik bir şekilde baskı uygular. Bu, vücudu kendini iyileştirmesi için uyarmak içindir.
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