Ağrıya sızıya son veren sırt masajı nasıl yapılır? Sertlikleri gideren teknikle...

Sırt ağrısı yetişkinlerde sık görülen bir durumdur. Yanlış kaldırma, hareketsizlik ve normal aşınma ve yıpranma gibi birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Sırt ağrısı için bazı tedaviler dinlenme, ilaçlar ve ısı veya buz kullanmayı içerir, ancak masaj da kısa süreli semptomların giderilmesi için yardımcı olabilir.

Sırt ağrısını hafifletmek için kendi kendine masaj yapmayı deneyebilir veya yumuşak dokularınızı yatıştırmak için bir arkadaş, aile üyesi veya profesyonel arayabilirsiniz. Ancak masajı bir aile üyesinden yardım alarak yaptırıyorsanız yapılış aşamalarına dikkat etmek gerekir.

SIRT MASAJI NASIL YAPILIR?

Omurgaya asla doğrudan baskı uygulamamanız gerektiğini unutmayın. Yaralanma ve rahatsızlığı önlemek için yalnızca hafif baskı uygulayın.

Masajın kişiyi rahatlamak için boyunla biraz oynayıp omuzlarla da oynadıktan sonra omuriliğin iki tarafından 3 parmakla baskı şeklinde belin yarısına kadar baskı yapılarak, belin yarısından sonra da baskıyı hafifleterek orta kısma gelinip iki kenardan elektriğin atılması işlemidir.