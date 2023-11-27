Ağva'ya nasıl gidilir? Ağva yol güzergâhı ve toplu taşıma ile ulaşım

Köklü tarihçesi dışında doğal güzellikleri ile de dikkat çeken Türkiye’de her yıl birçok yerli ve yabancı turisti misafir eden Ağva’da en sevilen ve tercih edilen konaklama bölgeleri arasında yer alır. Ağva kelimesi Latincedir ve kelime anlamı olarak nehirler arası anlamına gelmektedir. İsminin hakkını verdiği gibi ormanlarla çevrili olmasıyla da dikkat çeken Ağva turistik tekne turları ile de meşhurdur.

Ağva'ya nasıl gidilir?

Ağva, İstanbul’un Şile ilçesinde yer alır. Karadeniz kıyısında yer almaktadır. Yeşilçay ile Göksu nehirleri arasındadır. Latince adı da buradan gelir. Etrafında ormanlık alanların bulunduğu Ağva, her yıl birçok turistin gelip Göksu nehrinde tekne sefası yaptığı bir yerdir. Bir diğer nehir olan Yeşilçay nehri ise İstanbul’daki su sisteminin ana kaynaklarından biridir ve Yeşilçay İçme Suyu Tesisi adı ile de bilinir.

Daha çok özel araçlar ile gidilen Ağva'ya toplu taşıma ulaşım da mümkündür. 1991 yılından bu yana resmen belediye konumunda olan Ağva İstanbul’un Anadolu yakasında yer alır. İstanbul’dan daha kolay gelinebilen bu bölgeye her yıl farklı şehirlerden ve hatta ülkelerden gelenler de oldukça fazladır.

Üsküdar Ağva arası otobüs ile kaç saat sürer?

Özel aracı ile değil toplu taşıma kullanarak Ağva’ya gitmek isteyen kişiler öncelikle İstanbul içinden ya da dışından fark etmeksizin Üsküdar ilçesine gelmelidirler. Buradan Ağva’ya giden otobüslere binilmelidir. Avrupa yakasından direkt olarak Ağva’ya giden herhangi bir araç yoktur. Bu nedenle öncelikli olarak Üsküdar’a ulaşılması önemlidir. Buradan 139A hattındaki otobüse binerek yaklaşık olarak üç ya da dört saat içinde Ağva’ya ulaşılabilir.

Ağva'ya araçla nasıl gidilir?

Ağva’ya özel araç ile gidecek olan kişiler yaklaşık iki saate Ağva’ya varabilirler. Bunun için TEM otoyolunu ya da E – 5 otoyolunu kullanmak dışında Beykoz üzerinden Ağva’ya varabilmek de mümkün olur. Bölgeye ulaşmak için birden fazla seçenek vardır ancak vapur bu seçenekler arasında yer almaz. Direkt olarak bölgeye giden bir deniz aracı olmadığı için Ağva vapur seferleri yapılmamaktadır.