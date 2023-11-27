HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ağva'ya nasıl gidilir? Ağva yol güzergâhı ve toplu taşıma ile ulaşım

Ağva'ya nasıl gidilir? Ağva yol güzergâhı ve toplu taşıma ile ulaşım

24.11.2023 20:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonlarında, tatil günlerinde, hem yaz hem de kış aylarında gidilebilen, özellikle İstanbul’da yaşayan kişiler tarafından sık olarak tercih edilen yerlerden biri de Ağva’dır. Eşsiz manzaraları, sakinliği, huzuru ile turizm cenneti olan Türkiye’nin özel bir bölgesi kabul edilen Ağva, ulaşımı da oldukça kolay olan bir yerdir.

Ağva'ya nasıl gidilir? Ağva yol güzergâhı ve toplu taşıma ile ulaşım

Köklü tarihçesi dışında doğal güzellikleri ile de dikkat çeken Türkiye’de her yıl birçok yerli ve yabancı turisti misafir eden Ağva’da en sevilen ve tercih edilen konaklama bölgeleri arasında yer alır. Ağva kelimesi Latincedir ve kelime anlamı olarak nehirler arası anlamına gelmektedir. İsminin hakkını verdiği gibi ormanlarla çevrili olmasıyla da dikkat çeken Ağva turistik tekne turları ile de meşhurdur.

Ağva'ya nasıl gidilir?

Ağva, İstanbul’un Şile ilçesinde yer alır. Karadeniz kıyısında yer almaktadır. Yeşilçay ile Göksu nehirleri arasındadır. Latince adı da buradan gelir. Etrafında ormanlık alanların bulunduğu Ağva, her yıl birçok turistin gelip Göksu nehrinde tekne sefası yaptığı bir yerdir. Bir diğer nehir olan Yeşilçay nehri ise İstanbul’daki su sisteminin ana kaynaklarından biridir ve Yeşilçay İçme Suyu Tesisi adı ile de bilinir.

Daha çok özel araçlar ile gidilen Ağva'ya toplu taşıma ulaşım da mümkündür. 1991 yılından bu yana resmen belediye konumunda olan Ağva İstanbul’un Anadolu yakasında yer alır. İstanbul’dan daha kolay gelinebilen bu bölgeye her yıl farklı şehirlerden ve hatta ülkelerden gelenler de oldukça fazladır.

İlginizi Çekebilir

Akasya AVM'ye nasıl gidilir?

Akasya AVM'ye nasıl gidilir?

Çamlıca Tepesi'ne nasıl gidilir?

Çamlıca Tepesi'ne nasıl gidilir?

Büyükada vapur seferleri ve saatleri

Büyükada vapur seferleri ve saatleri

 Sabiha Gökçen Havalimanı'na metro ve otobüs ile ulaşım

Sabiha Gökçen Havalimanı'na metro ve otobüs ile ulaşım

 Belgrad Ormanı'na otobüsle nasıl gidilir?

Belgrad Ormanı'na otobüsle nasıl gidilir?

Üsküdar Ağva arası otobüs ile kaç saat sürer?

Özel aracı ile değil toplu taşıma kullanarak Ağva’ya gitmek isteyen kişiler öncelikle İstanbul içinden ya da dışından fark etmeksizin Üsküdar ilçesine gelmelidirler. Buradan Ağva’ya giden otobüslere binilmelidir. Avrupa yakasından direkt olarak Ağva’ya giden herhangi bir araç yoktur. Bu nedenle öncelikli olarak Üsküdar’a ulaşılması önemlidir. Buradan 139A hattındaki otobüse binerek yaklaşık olarak üç ya da dört saat içinde Ağva’ya ulaşılabilir.

Ağva'ya araçla nasıl gidilir?

Ağva’ya özel araç ile gidecek olan kişiler yaklaşık iki saate Ağva’ya varabilirler. Bunun için TEM otoyolunu ya da E – 5 otoyolunu kullanmak dışında Beykoz üzerinden Ağva’ya varabilmek de mümkün olur. Bölgeye ulaşmak için birden fazla seçenek vardır ancak vapur bu seçenekler arasında yer almaz. Direkt olarak bölgeye giden bir deniz aracı olmadığı için Ağva vapur seferleri yapılmamaktadır.

İlginizi Çekebilir

Atatürk Arboretumu’na hangi otobüs gider?

Atatürk Arboretumu’na hangi otobüs gider?

 Marmara Adası feribotları nereden kalkıyor?

Marmara Adası feribotları nereden kalkıyor?

 Ortaköy’e hangi otobüsler gider?

Ortaköy’e hangi otobüsler gider?

 İstanbul Havalimanı servisleri nereden kalkıyor?

İstanbul Havalimanı servisleri nereden kalkıyor?

 Metro ve otobüs ile Esenler Otogarı’na ulaşım

Metro ve otobüs ile Esenler Otogarı’na ulaşım

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"uzaylı yapımı" demişti Yeni çalışmalar gizemli metal kürelerle ilgili gerçeği ortaya çıktı"uzaylı yapımı" demişti Yeni çalışmalar gizemli metal kürelerle ilgili gerçeği ortaya çıktı
İstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandıİstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandı
Sigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kameradaSigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
ağva
En Çok Okunan Haberler
Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

İstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandı

İstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandı

Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama

Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama

Sigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Sigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.