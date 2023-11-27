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İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı servisleri nereden kalkıyor?

23.11.2023 21:39 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un pek çok noktasında bir yerden başka bir yere gitmek için ulaşımı kolaylaştıran çok sayıda ulaşım aracı vardır. Bunlardan biri de hem konforlu olmasıyla hem de yolculuk süresini diğer ulaşım araçlarına nazaran daha fazla kısaltmasıyla öne çıkan hava yolu ile ulaşımdır. İstanbul’da toplamda üç farklı havalimanı vardır. Bunlardan biri de İstanbul Havalimanı’dır. Peki, İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir, servisleri nereden kalkıyor?

İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı servisleri nereden kalkıyor?

Uluslararası bir havalimanı olma özelliğini elinde bulunduran İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2018 senesinde açılmış ve hizmet vermeye başlamıştır. Havalimanının bulunduğu bölgede uçakların hem kalkarken hem de iniş yaparken kullandıkları toplamda altı pist vardır. İstanbul’dan bu havalimanı üzerinden bir başka bölgeye uçakla gitmek isteyenler için ulaşım bilgileri oldukça önemlidir. Hem yurt içi hem de yurt dışı uçak seferleri yapan bu havaalanına ulaşım için birden fazla seçenek mevcuttur.

İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir?

İstanbul Havalimanı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanan Arvanutköy ilçesinde yer almaktadır. Bulunduğu bölge açısından merkez olarak nitelendirilen noktalara uzak bir konumdadır. Ancak buna rağmen ulaşımı son derece kolaydır. En rahat ve en konforlu ulaşım alternatifi taksilerdir. Taksiye binmek istemeyen kişiler ise havalimanının ulaşım ağı olarak bilinen Havaist otobüslerini tercih edebilir ya da şehir için otobüs hatlarıyla ulaşım sağlayabilir. Havaist otobüsleriyle gitmeyi düşünenler için tercih edilebilecek otobüs hatları şunlardır:

  • Hvist-5, Hvist-6, Hvist-7, Hvist-8, Hvist-9, Hvist10, Hvist-13, Hvist-14, Hvist-15 nolu otobüs hatları ile ulaşım mümkündür.

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Şehir içi otobüslerle gitmek isteyenler için tercih edilebilecek otobüs hatları ise şu şekildedir:

  • Matmutbey Metro-İstanbul Havalimanı arası sefer yapan H1 nolu otobüs hattı,
  • Mecidiyeköy- İstanbul Havalimanı arası sefer yapan H2 nolu otobüs hattı,
  • Halkalı Marmaray- İstanbul Havalimanı arası sefer yapan H3 nolu otobüs hattı,
  • Yunus Emre Mahallesi- İstanbul Havalimanı arası sefer yapan H6 nolu otobüs hattı,
  • Hacıosman Metro- İstanbul Havalimanı arası sefer yapan H8 nolu otobüs hattıdır.

Anadolu Yakası’ndan İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir?

İstanbul’un Anadolu kesiminden havalimanına ulaşım sağlamanın en kolay yolu Havaist otobüs hatlarını kullanmaktadır. Bunun için Sancaktepe, Kadıköy ya da Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinden hareket eden servis araçları tercih edilebilir.

Sabiha Gökçen’den İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir?

İstanbul’un Anadolu tarafında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gitmek için tercih edilebilecek en iyi ulaşım aracı Havaist servisleridir. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu katında açık bir otopark bölümü vardır. Bu bölümden İstanbul Havalimanı’na Havaist otobüs araçları hareket etmektedir.

İstanbul Havalimanı’na servis var mı?

İstanbul Havalimanı’na şehrin birçok noktasından servis aracı vardır. Bu yüzden İstanbul Havalimanı servisleri kalkış noktası birden fazladır. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenler Otogarı, Halkalı-Başakşehir, Yenikapı-Aksaray, Beylikdüzü-Çatalca, Avcılar-Bahçeşehir, Kadıköy-Tepeüstü ve Bakırköy-Yenibosna noktalarından havalimanına Havaist otobüs servisleri kalkmaktadır.

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