Esenler Otogarı’na nasıl gidilir? Metro ve otobüs ile Esenler Otogarı’na ulaşım

Esenler, Marmara Bölgesi’nde bulunan İstanbul ilinin Avrupa Yakası’nda konumlanan bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Esenler Otogarı ise Esenler merkezine oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Özellikle yurt içi gezileri için bu otogar yaygın olarak tercih edilmektedir. Ayrıca bu otogar şehrin en eski ve en bilindik otogarları arasında bulunmaktadır. Otogarın olduğu bölge dört mevsim de yolcular sayesinde kalabalık olmaktadır.

Esenler Otogarı’na nasıl gidilir?

Bu otogarın ismi Esenler Otogarı olmasına rağmen Esenler ilçesinde değildir. İlçeye çok yakın konumda yer aldığı için ismi Esenler olarak geçmektedir. Ancak bu otobüs terminalinin bulunduğu konum İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan Bayrampaşa ilçe sınırları içerisindedir. Esenler Otogarı’na hem Anadolu hem de Avrupa tarafından ulaşım mümkündür. Otogara ulaşımda yaygın olarak toplu taşıma araçları arasında bulunan metro, metrobüs, otobüs, marmaray gibi vasıtalar kullanılmaktadır.

Metro ile Esenler Otogarı’na ulaşım

Hem Anadolu Yakası’ndan hem de Avrupa Yakası’ndan metro hattını kullanarak otogara ulaşım sağlanabilir. Ancak metro ile Anadolu tarafından doğrudan ulaşım yoktur. Bunun için aktarmalı olarak yolculuk yapılması gerekir. Kadıköy tarafından gelecek olanlar Söğütlüçeşme durağından metroya binmeli ve Merter durağına geldiğinde inmelidir. Buradan da aktarma yapılarak M1 metrosuna geçiş sağlanmalıdır. Bu metro ile otogara ulaşım sağlanabilir.

Bir diğer seçenek ise M1A (Yenikapı- Bahçelievler-Atatürk Havaalanı) ve M1B (Yenikapı-Otogar-Bağcılar-Kirazlı) metro hatlarını kullanmaktır. Esenler Otogarı hangi metro durağına yakın konusu gündeme gelebilir. Bu otobüs terminali M1A ve M1B metro duraklarına yakın bir konumda yer alır.

Otobüs ile Esenler Otogarı’na ulaşım

Esenler Otogarı’na ulaşımda birçok farklı ulaşım aracı kullanılmaktadır. Bunlardan biri de şehir içi otobüs hatlarıdır. Bu bağlamda Esenler Otogarı’na hangi otobüs gider konusu karşımıza çıkabilir. Otogara ulaşmak için tercih edilebilecek otobüs hatları genel olarak şu şekildedir: