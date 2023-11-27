Atatürk Arboretumu’na nasıl gidilir? Atatürk Arboretumu nerede?

Atatürk Arboretumu, turizm açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden yıl boyunca hem yerli hem de yabancı turistler tarafından ziyaret edilir. Pek çok farklı bitki çeşidi ile ağaç türünün bilimsel yönden yetiştirilip incelendiği alan arboretum olarak tabir edilir. Atatürk Arboretumu da bu amaçla oluşturulmuş, bünyesinde çok sayıda ağaç ve bitki türünü barındıran bir müze olarak karşımıza çıkar. Bu bitki ve ağaç müzesini ziyaret etmek isteyenler için birçok farklı ulaşım seçeneği mevcuttur.

Atatürk Arboretumu nerede?

Atatürk Arboretumu, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan Sarıyer ilçesinin Bahçeköy semtinde konumlanmaktadır. Kemerburgaz ile Bahçeköy yolu üstünde bulunan bu botanik bahçesi, Türkiye’de var olan iki arboretumdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bahçede bin 500’den fazla bitki ve ağaç çeşidi sergilenmektedir. Canlı bir bitki ve ağaç müzesi olarak da tabir edilen arboretumun içerisinde lale ağacından tüylü kartopuna, tespih çalısından söğüt yapraklı dağ muşmulasına kadar birbirinden farklı türe sahip bitki bulunmaktadır.

Atatürk Arboretumu’na nasıl gidilir?

Atatürk Arboretumu’na ulaşım için birçok farklı yol mevcuttur. Bunlardan ilki özel araç ile taksilerdir. Bu ulaşım araçları dışında ise minibüs, otobüs, metro, metrobüs, marmaray gibi toplu taşıma araçları da tercih edilmektedir. İstanbul’un Anadolu tarafından metrobüsle gelmeyi planlayan ziyaretçiler, Kadıköy’den metrobüse binerek Zincirlikuyu durağında inmeli, ardından Yenikapı ile Hacıosman arası sefer yapan metro hattına geçiş yaparak, Hacımsan durağına kadar gitmelidir. Bu durakta indikten sonra ise 42HM nolu otobüs hattına binerek ulaşım sağlanabilmektedir.

Üsküdar tarafından marmarayla gelmek isteyenler ise Yenikapı durağında inip Yenikapı ile Hacıosman arası sefer yapan metro hattına geçiş yapıp son durakta inerek otobüslerle bölgeye ulaşabilir. Taksim, Bağcılar, Beylikdüzü, Avcılar gibi Avrupa tarafından gelecek olanların da öncelikli olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattına ulaşım sağlaması ve ardından son durakta inerek otobüslere binmesi gerekir.

Hacıosman’dan Atatürk Arboretumu’na nasıl gidilir?

Atatürk Arboretumu’na ulaşımda en sık tercih edilen toplu taşıma aracı Hacıosman ile Yenikapı arası sefer yapan M2 metro hattıdır. Bulunulan bölgeden bu metroya ulaşım sağlandıktan sonra son durağa kadar gidilmelidir. Son durakta indikten sonra ise 42HM nolu otobüs hattına binilmeli ve Bahçeköy durağına kadar gelinmelidir. Bu durakta indikten sonra kısa bir süre yürüyüp, botanik bahçesine ulaşım sağlanabilir.

Atatürk Arboretumu’na hangi otobüs gider?

Atatürk Arboretumu’na şehir içi otobüslerle doğrudan ulaşım için 4.Levent, Hacıosman ya da Taksim bölgeleri tercih edilmelidir. Hacıosman tarafından gelecek olanlar Bahçeköy-Hacıosman Metro arası sefer yapan 42HM nolu otobüs hattını kullanabilir. Taksim veya 4.Levent’ten gelmeyi planlayan ziyaretçiler ise Bahçeköy-Baltalimanı arası sefer yapan 42T nolu otobüs hattını tercih edebilir. Bu otobüs hattı seçildiği takdirde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi durağında inilmeli ve ardından geriye doğru yürünmelidir.

Atatürk Arboretumu giriş ücreti

Atatürk Arboretumu’na girişlerde kişi başı belirli bir ücret ödenmektedir. Hafta içi ziyaretlerinde yetişkin bireylerden kişi başı giriş ücreti 17.00 TL alınırken öğrencilerden 6 TL alınmaktadır. Hafta sonları ise yetişkin bireyler için kişi başı giriş ücreti 45 TL, öğrenciler için ise kişi başı giriş ücreti 17 TL şeklindedir. Atatürk Arboretumu giriş saatleri ise Pazartesi günleri haricinde diğer günler sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 arasındadır.





