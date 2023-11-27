Çamlıca Tepesi'ne nasıl gidilir? Avrupa ve Anadolu Yakası'ndan toplu taşıma ile Çamlıca Tepesi'ne ulaşım

İstanbul’da en güzel manzaraların izlenebildiği tepelerden biri de şehrin yedi tepesinden biri olan Çamlıca Tepesi’dir. Şehrin tarihine tanıklık etmiş olan Çamlıca Tepesi, her mevsim birçok ziyaretçi ağırlar. Burada bulunan birçok mekanda türlü etkinlikler düzenlenebilir ve tepeye ulaşım oldukça kolaydır. Küçük Çamlıca ve Büyük Çamlıca olmak üzere iki tepeden ibaret olan Çamlıca Tepesi’ne gidebilmek için birden fazla seçenek bulunur.

Çamlıca Tepesi’ne nasıl gidilir?

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yer alan Çamlıca Tepesi ya da diğer adı ile Sefa, denizden 200 metreden fazla yüksekte yer alır. Eşsiz manzarası ile anılan tepede Cihannuma, Küçük Çamlıca korusu ile Sofa, belediyeye ait sosyal tesisler, seyir yerleri ve tarihi köşkler gibi birçok farklı mekan bulunmaktadır. Manzarası, yeşil alanları, kafeleri, tarihi köşkleri ile bilinen Çamlıca Tepesi’ne Avrupa ya da Anadolu yakası üzerinden farklı şekilde ulaşım sağlanabilir. Avrupa Yakası’ndan Çamlıca Tepesi’ne ulaşım için Kadıköy Rıhtım otobüs hatlarının hareket ettiği yerden şu otobüslere binilir:

13B

13

14D

14F

14K

14R

14

Anadolu Yakası’ndan Çamlıca Tepesi’ne ulaşım için Üsküdar’dan şu otobüslere binilebilir:

11A

11D

11E

11F

11L

11K

11ÜS

320

9A

9Ç

9ÜD

9Ş

Ümraniye’den gidilecekse binilebilecek olan otobüsler şunlardır:

522

320

9ÜD

9Ş

9Ç

9Ü

13

Üsküdar vapur İskelesi’nden Çamlıca Tepesi’ne nasıl gidilir?

Çamlıca Tepesi’ne metrobüs ile ulaşım da mümkündür. Metrobüse binerek Anadolu Yakası’ndaki Altunizade durağında inilmeli ve Üsküdar’dan kalkan otobüslere binilmelidir. Özel araba ile ulaşımın zor olduğu için genel olarak çok da tercih edilen ulaşım yolları arasında değildir. Ayrıca bu bölgeye direkt olarak otobüs ya da minibüs de yoktur. Çamlıca Tepesi hangi metro durağında inilecekse inildikten sonra yaklaşık on beş dakika kadar yokuş çıkılması gerekir. Tepeye en yakın metro durağı Kısıklı metro durağıdır.