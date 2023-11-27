Marmara Adası’na nasıl gidilir? Marmara Adası feribot seferleri saatleri

Marmara Denizi’nin güneybatı kesiminde konumlanan birçok ada vardır. Bu adaların hepsi Marmara Adaları olarak tanımlanır. Marmara Adaları içerisinde yer alan ve Türkiye’nin ikinci büyük adası konumunda olan Marmara Adası ise Balıkesir iline bağlı bir ada olarak karşımıza çıkar. Yaz tatilleri için tercih edilen bu adada konaklama imkânı sunan birçok tesis vardır. Yaz dönemi dışında sakin bir yer olarak bilinen bu ada, yaz aylarında gelen ziyaretçilerle beraber bir hayli kalabalıklaşmaktadır.
Balıkesir şehrine bağlı bir ada olarak karşımıza çıkan Marmara Adası’na ulaşım yalnızca deniz yolu ile yapılabilmektedir. Mermer madenciliği ile ön plana çıkan adada birçok plaj da bulunmaktadır. Yaz döneminde dışarıdan gelen tatilcilerle beraber nüfusu artan adaya hafta sonu tatilleri için de gelinmektedir. Marmara Adası’na ulaşımda birçok farklı noktadan feribot seferi düzenlenmektedir. Balıkesir’in Erdek ilçesinden, İstanbul’un birçok şehrinden, Tekirdağ bölgesinden adaya arabalı vapur hatları ile ulaşım sağlanabilmektedir.
Marmara Adası’na ulaşım sadece vapur, feribot ve deniz otobüsü hatları ile gerçekleşmektedir. Marmara Adası feribot seferleri İstanbul’dan gelecek olanlar için Avcılar, Bostancı ve Yenikapı iskelelerinden yapılmaktadır. Tekirdağ’ın Barbaros Mahallesi’nde bulunan iskelesinden hem feribot hem de deniz otobüsü seferleri yapılırken, Balıkesir’in Erdek ilçesi ve Avşa yerleşim bölgesinden ise arabalı vapur seferleri düzenlenmektedir. Marmara Adası feribot saatleri ise şu şekildedir:
Tertemiz denizi, eşsiz plajları ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan adaya İstanbul’dan gelmek isteyenlerin tercih edebilecekleri tek ulaşım seçeneği İstanbul deniz otobüsleridir. İstanbul ile ada arası yaklaşık olarak 2 saat 30 dakika kadar sürmektedir.
Marmara Adası feribotlarının kalkış noktalarından biri İstanbul, biri Tekirdağ, bir diğeri ise Erdek ilçesidir. İstanbul Yenikapı, Avcılar ve Bostancı iskelelerinden İDO deniz otobüsleri ile ulaşım sağlanırken diğer bölgelerden arabalı vapur hatları ile ulaşım sağlanmaktadır.