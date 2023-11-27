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Marmara Adası’na nasıl gidilir? Marmara Adası feribot seferleri saatleri

24.11.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin pek çok bölgesi hem kültürel yapısıyla hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan turistik bir değere sahiptir. Ülkemiz, şehirlerinin yanı sıra adalarıyla da dikkat çeken bir bölgedir. Bu adalardan biri de Gökçeada’dan sonra ülkemizin ikinci büyük adası olma özelliğini elinde bulunduran Marmara Adası’dır. Yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği bu adaya ulaşımda son derece kolaydır. Peki, Marmara Adası’na nasıl gidilir, adaya ulaşım feribotlarla nasıl sağlanır?

Marmara Adası’na nasıl gidilir? Marmara Adası feribot seferleri saatleri

Marmara Denizi’nin güneybatı kesiminde konumlanan birçok ada vardır. Bu adaların hepsi Marmara Adaları olarak tanımlanır. Marmara Adaları içerisinde yer alan ve Türkiye’nin ikinci büyük adası konumunda olan Marmara Adası ise Balıkesir iline bağlı bir ada olarak karşımıza çıkar. Yaz tatilleri için tercih edilen bu adada konaklama imkânı sunan birçok tesis vardır. Yaz dönemi dışında sakin bir yer olarak bilinen bu ada, yaz aylarında gelen ziyaretçilerle beraber bir hayli kalabalıklaşmaktadır.

Marmara Adası’na nasıl gidilir?

Balıkesir şehrine bağlı bir ada olarak karşımıza çıkan Marmara Adası’na ulaşım yalnızca deniz yolu ile yapılabilmektedir. Mermer madenciliği ile ön plana çıkan adada birçok plaj da bulunmaktadır. Yaz döneminde dışarıdan gelen tatilcilerle beraber nüfusu artan adaya hafta sonu tatilleri için de gelinmektedir. Marmara Adası’na ulaşımda birçok farklı noktadan feribot seferi düzenlenmektedir. Balıkesir’in Erdek ilçesinden, İstanbul’un birçok şehrinden, Tekirdağ bölgesinden adaya arabalı vapur hatları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

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Marmara Adası feribot seferleri saatleri

Marmara Adası’na ulaşım sadece vapur, feribot ve deniz otobüsü hatları ile gerçekleşmektedir. Marmara Adası feribot seferleri İstanbul’dan gelecek olanlar için Avcılar, Bostancı ve Yenikapı iskelelerinden yapılmaktadır. Tekirdağ’ın Barbaros Mahallesi’nde bulunan iskelesinden hem feribot hem de deniz otobüsü seferleri yapılırken, Balıkesir’in Erdek ilçesi ve Avşa yerleşim bölgesinden ise arabalı vapur seferleri düzenlenmektedir. Marmara Adası feribot saatleri ise şu şekildedir:

  • Yenikapı-Marmara Adası İDO sefer saatleri sabah saat 09.40’dan itibaren başlamakta ve gece saat 23.10’a kadar devam etmektedir.
  • Avcılar-Marmara Adası İDO sefer saatleri sabah saat 09.45 ile akşam saat 19.45 arasında gerçekleşmektedir.
  • Bostancı-Marmara Adası İDO sefer saatleri sabah saat 09.00’dan itibaren başlamakta ve gece saat 23.10’e kadar devam etmektedir.
  • Balıkesir’in Erdek ilçesinden hareket eden feribotların sefer saatleri sabah saat 06.00, 07.00 ve akşam 17.00’dır. Ayrıca Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde akşam saat 21.00-23.00 ve gece saat 01.00’da da seferler vardır.
  • Avşa iskelesinden ise sabah saat 09.00 ile öğlen saat 12.30’da adaya seferler yapılmaktadır.
  • Tekirdağ’ın Barbaros Caddesi üzerinde yer alan Ceyport limanından yapılan seferlerin saatleri ise her gün akşam saat 17.00 ile 21.00’dır.

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Marmara Adası’na İstanbul’dan nasıl gidilir?

Tertemiz denizi, eşsiz plajları ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan adaya İstanbul’dan gelmek isteyenlerin tercih edebilecekleri tek ulaşım seçeneği İstanbul deniz otobüsleridir. İstanbul ile ada arası yaklaşık olarak 2 saat 30 dakika kadar sürmektedir.

Marmara Adası feribotları nereden kalkıyor?

Marmara Adası feribotlarının kalkış noktalarından biri İstanbul, biri Tekirdağ, bir diğeri ise Erdek ilçesidir. İstanbul Yenikapı, Avcılar ve Bostancı iskelelerinden İDO deniz otobüsleri ile ulaşım sağlanırken diğer bölgelerden arabalı vapur hatları ile ulaşım sağlanmaktadır.

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