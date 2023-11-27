Akasya AVM'ye nasıl gidilir? Akasya AVM nerede, hangi semtte?

İstanbul’daki iki yaka olan Anadolu ve Avrupa yakalarının arasında yer alan geçiş yolunda bulunan Akasya Alışveriş Merkezi, çeşitli kampanyalar, indirimler, çekilişler ve etkinlikler sunan birçok mağazası ile en sık ziyaret edilen alışveriş merkezlerinden biridir. Özel araç ya da toplu taşıma gibi farklı seçenekler ile ulaşımı mümkündür.

Mimari açıdan da son derece beğenilen alışveriş merkezilerinden biri olan Akasya AVM Anadolu yakasında yer alan en gözde alışveriş merkezleri arasındadır. Akasya AVM yol tarifi nereden gidileceğine göre değişiklik gösterir. Anadolu Yakası’ndaki Üsküdar ilçesinde yer alan Acıbadem mahallesindeki Akasya AVM, E5 karayolunun üzerindedir. Sabah 10:00’dan itibaren ziyarete açıktır. Kapanma saati ise 22:00 olarak belirlenmiştir.

Akasya AVM'ye nasıl gidilir?

Ağırlıklı olarak cadde alışverişi yapmayı tercih eden kişilere hitap eden Akasya AVM hangi metro durağından binileceğine göre değişiklik gösterecek şekilde metro ile de ulaşılabilirdir. Eğer metro ile gidilecekse Ünalan metro durağında inilmelidir. Metrobüs de Akasya AVM’ye gitmek için bir başka seçenektir. Toplu taşıma ile AVM’ye gitmek isteyenler için bir diğer alternatif de otobüslerdir. Akasya AVM'ye giden otobüsler şunlardır:

14ES

8E

14B

14DK

17

19F

500T

Metrobüs AVM'ye nasıl gidilir?

Özel araç ile ya da bulunulan yere göre yürüyerek de ulaşım sağlanabilen Akasya AVM’ye gitmenin bir diğer yolu da metrobüs kullanmaktır. Bunun için Uzunçayır metrobüs durağında inilmelidir. Uzunçayır metrobüs durağında indikten sonra Tavşantepe tarafına giden metroya binilmelidir. ÜNalan durağında inilerek Akasya AVM çıkışına ulaşabilmek mümkündür.

Birden fazla ulaşım seçeneği bulunan Akasya AVM’ye gitmek için Marmaray’ın Söğütlüçeşme durağında indikten sonra metrobüs ya da otobüs kullanarak aktarma da yapılabilir.







