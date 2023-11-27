Ortaköy’e nasıl gidilir? Ortaköy’e hangi otobüsler gider?

Ortaköy, özellikle bünyesinde barındırdığı tarihi mekânlarıyla dikkat çeken bir semttir. Cami, hamam, yalı, saray, kilise, çeşme gibi geçmişin izlerini yansıtan birçok tarihi yapıyı bu semtte görebilmek mümkündür. Muhteşem bir boğaz manzarasına ev sahipliği yapan bölge, İstanbul’un turistik noktaları arasında yer almaktadır. Boğaz Köprüsü’nün hemen yanı başında konumlanan semte ulaşım için birçok farklı ulaşım aracı kullanılmaktadır.

Ortaköy’e nasıl gidilir?

Ortaköy, İstanbul’un Avrupa Yakası tarafında yer alan Beşiktaş ilçesine bağlı turistik bir semt olarak bilinmektedir. Konum olarak merkezi bir yerde olduğundan birçok ulaşım aracıyla buraya erişim sağlanabilir. İlk ulaşım alternatifi özel araç, ikinci ulaşım seçeneği ise taksi imkânlarından faydalanmaktadır. Bu ulaşım araçları dışında otobüs, metro, tramvay vapur gibi ulaşım araçları da mevcuttur.

Vapur ile ulaşımda Üsküdar veya Kadıköy noktaları tercih edilmektedir. Bu iki bölgeden Beşiktaş’a sefer yapan vapur hatları vardır. Beşiktaş’a varış sağladıktan sonra ise buradan otobüse binerek ya da yürüyerek Ortaköy’e ulaşım sağlanabilir. Maltepe, Tuzla veya Kartal tarafından gelecek olanlar ise önce M4 metro hattına binerek Kadıköy’e, ardından vapura binerek Beşiktaş’a ve sonrasında otobüse binerek semte gelebilir.

Mecidiyeköy’den Ortaköy’e nasıl gidilir?

Mediciköy’den Ortaköy’e gitmek isteyen kişiler için birçok farklı ulaşım alternatifi bulunmaktadır. Bu ulaşım araçlarından biri metrobüs hattıdır. Metrobüse binip Zincirlikuyu durağında indikten sonra buradan Beşiktaş çıkışına gidilmesi gerekir. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi durağından hareket eden 40T, 42T, 22, 22RE veya 25E otobüs hatlarından birine binerek Ortaköy’e ulaşım sağlanabilir. Bir diğer ulaşım seçeneği ise doğrudan otobüse binmektir. Bunun için de Ortaköy-Taksim arası sefer yapan DT1 nolu otobüs hattı veya yine Ortaköy ile Taksim arası sefer yapan DT2 nolu otobüs hattı tercih edilebilir.

Ortaköy’e hangi otobüsler gider?

Ortaköy’e ulaşımda tercih edilebilecek birçok farklı otobüs hattı vardır. Beşiktaş’ın adeta incisi olarak kabul görülen, kumpirleriyle popüler olan Ortaköy’e şehir içi otobüslerle gitmek isteyenler aşağıdaki listede yer alan otobüs hatlarından birine binebilir;

Bostancı-Taksim arası sefer yapan 129T nolu otobüs hattı,

Sarıyer-Kabataş arası sefer yapan 25E nolu otobüs hattı,

Beşiktaş-Mecidiyeköy arası sefer yapan 30M nolu otobüs hattı,

Bahçeköy-Taksim arası sefer yapan 42T nolu otobüs hattı,

Topkapı/Edirnekapı-Beşiktaş arası sefer yapan 28 nolu otobüs hattı,

Topkapı-Beşiktaş arası sefer yapan 28T nolu otobüs hattı,

Tarabyaüstü-Kabataş arası sefer yapan 29C nolu otobüs hattı,

Kâğıthane/Gültepe-Kabataş arası sefer yapan 62 nolu otobüs hattı,

Gaziosmanpaşa-Beşiktaş arası sefer yapan 55B nolu otobüs hattı,

Kâğıthane/Çeliktepe-Kabataş arası sefer yapan 63 nolu otobüs hatları ile Ortaköy’e ulaşım sağlanabilir.







