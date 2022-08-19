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Ağzı bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bulundu! İranlı kadının oyunu sorguda ortaya çıktı

19.08.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 31 yaşındaki İran uyruklu kadın ağzı bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde ormanda bulundu. 3 erkeğin kendisini kaçırdığını öne süren İranlı'nın oyunu ise çapraz sorguda ortaya çıktı. Poladin, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin ve ailesinin dikkatini çekmek için kaçırıldığını söylediğini belirtti. Hakkında 'suç uydurmaktan' işlem yapılan Poladin, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Ağzı bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bulundu! İranlı kadının oyunu sorguda ortaya çıktı

Denizli Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan İran uyruklu Parfane Poladin, önceki gün saat 22.00 sıralarında, aynı ülke vatandaşı olan arkadaşlarına, SMS gönderip, 3 kişi tarafından ormanda kaçırıldığını belirtip, yardım istedi. Poladin, ardından bulunduğu yerin konumunu da gönderdi. Bunun üzerine yardıma giden 3 arkadaşı ormanda Poladin'i ağız bantlı, el ve ayakları bileklerinden koli bandıyla bağlanmış buldu. Arkadaşları o anları cep telefonuyla görüntüleyip, ihbarda bulundu.

3 ERKEĞİN KENDİSİNİ KAÇIRDIĞINI İDDİA ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çekilen videoda çok korktuğu ve vücudunda çizikler oluştuğu dikkati çeken Poladin, polise verdiği ilk ifadesinde, ormanda yürüyüş yaptığı sırada 3 erkeğin kendisini kaçırdığını, ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladıktan sonra bağırmaması içinde ağzını bantladıklarını söyledi. Poladin, çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, sağlık kontrolünden geçirildi.

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İLGİ ÇEKMEK İÇİN KAÇIRMA PLANI YAPMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ile Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Poladin'in ifadesi doğrultusunda orman ve çevresinde araştırma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları da tek tek incelendi. Ancak, Poladin'in kaçırıldığına dair bir bulguya rastlanmadı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Poladin, çelişkili ifadeler verince çapraz sorguya alındı. Poladin, sorgusunda gerçeği anlatıp, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin ve ailesinin ilgisini çekmek için böyle bir kaçırılma planı uydurduğunu itiraf etti. Poladin sorgusunda, ormana yanında götürdüğü koli bandıyla kendisini bağladığını ardından da arkadaşlarını arayıp, yardım istediğini de anlattı. Hakkında 'suç uydurmaktan' işlem yapılan Poladin, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)


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