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Ağzımızı temizlemek için kullandığımız gargara, ayak için de etkili olabilir mi?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BAKIM HABERLERİ  | 26.06.2019 16:24 | Son Güncelleme

Yüzümüze, ellerimize ve saçlarımıza gösterdiğimiz özeni ayaklarımıza göstermediğimiz bir gerçek. Ancak vücudun bütün yükünü çeken ayaklar için de yapmamız gereken bazı şeyler var. Kulağa tuhaf geliyor ama ayakları gargaralı suya koymak yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor.

Ağzımızı temizlemek için kullandığımız gargara, ayak için de etkili olabilir mi?

Ayaklarımıza yüzümüz ya da elimiz kadar bakım uygulayamayabiliriz ama tamamen gözardı da edemeyiz. Gününüzden sadece birkaç dakika ayırmak, ayağınıza dikkat etmek için çok büyük bir fark yaratabilir. Ve aynı zamanda rahatlamak için harika bir yol! Çoğu kişide bakım eksikliği nedeniyle çaylaklar, siğiller ve nasır gibi problemler görülebilir. Bunun önüne geçmekse oldukça kolay.

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Ayaklarınızla ilgilenmek için herhangi bir pedikür ürününe ihtiyacınız yoktur. Tek ihtiyacınız olan bir şişe gargara! Gargara, cildin pürüzsüz ve yumuşak olmayı sağlamasının yanında ayak mantarından, ölü derilerden, nasırlardan, kuru ve çatlak topuklardan kurtulmanızı sağlar.

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PEKİ NASIL YAPACAKSINIZ?

Yarım su bardağı gargara, aynı oranda sirke ve 2 bardak suyu bir kova içine koyun. Enfeskiyon duruncaya kadar birkaç gün süreyle bu karışımı kullanabilirsiniz.

  • Bununla birlikte ayaklarınızla ilgili problemlerinizde mutlaka doktorunuza danışın, çünkü kullanılan ürünler her kişide farklı tepkiler gösterebilir.


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