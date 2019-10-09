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Ah eski güzel günler! Çocuk yetiştirirken anne babamızdan ders almamız gereken şeyler var

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 09.10.2019 15:56 | Son Güncelleme

Artık çocuk yetiştirmek on yıl öncesine göre tamamen farklı. Ancak geçmişte annelerimizin ve babalarımızın ebeynlik yaklaşımları hala günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Eski o güzel günler aslında günümüzün hızlı ve teknolojiye dayalı dünyasında çocuklarımızı büyütmeye çok katkıda bulunabilirler. Bizler, ebeveynlerimizin bugün olduğumuz insanlar üzerinde büyük bir etkisi olduğuna inanıyoruz.

Ah eski güzel günler! Çocuk yetiştirirken anne babamızdan ders almamız gereken şeyler var

Öyleyse, şu anda hala çok faydalı olan bu 'eski' ebeveynlik uygulamaları listesine bir göz atın.

HAYATIMIZ DAHA BASİT

Biz çocukken, çok maddi şeyler yoktu ama mutluyduk. Çünkü kendi eğlencemizi ve maceralarımızı yarattık. Anne babamızın bize küçükken verdikleri basit zevkler, annemizin pişirdiği lezzetli bir pasta ya da babamızın el yapımı oyuncağı bizim için dünyalara bedeldi. Birlikte film izlemek, gülmek ve patlamış mısır yemek gibi basit aile geleneklerimiz vardı. Doğum günlerimizde hiçbir şey abartılı değildi. Ev yapımı bir pasta, limonata ve bir sürü oyun vardı.

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KALİTELİ ZAMAN GEÇİRDİK

Kabul edelim, inanılmaz yoğun bir dünyada yaşıyoruz ve bugünün ebeveynleri çocuklarına iş ve yaşam sorumlulukları arasında zaman ayırmaya çalışıyorlar. Çocuğunuza rahat bir hayat vermek için daha fazla para kazanmak istediğiniz doğrudur, ancak oyun zamanı, okuma ya da sadece küçük çocuğunuzla birlikte olma gibi şeyler ebeveyn-çocuk ilişkisi geliştirmede çok önemlidir. Günün geri kalanında bizimle kaliteli zaman geçirmek annelerimiz ve babalarımız için en önemli şeydi. Günün geri kalanında bizimle kaliteli zaman geçirmek annelerimiz ve babalarımız için en önemli şeydi.

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BAŞARISIZLIK VE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIMIZA İZİN VERİRLERDİ

Her ebeveyn, çocukları için en iyisini, eğlenceyi ve başarı dolu harika bir hayatı ister. Ancak bu her zaman onların hayatını kolaylaştıracağımız anlamına gelmez. Annelerimiz ve babalarımız bizi gerçek dünyaya hazırlamak için iyi bir iş çıkardılar. Denememize, başarısızlığa uğramamıza, hayal kırıklığını hissetmemize ve eylemlerimizin doğal sonuçları ile yüzleşmemize izin verdiler çünkü bu bizim büyümemiz ve öğrenmemiz için bir şanstı.

GÜVEN DUYGUSU

Çoğumuz okula yalnız yürümeyi, arkadaşlarımızla hava kararıncaya kadar dışarıda oynamayı, çitleri tırmanmayı ya da evden uzakta saatlerce bisiklet sürmeyi hatırlayabiliriz. Ebeveynlerimiz bizi bağımsız yetişkinler haline getirdiler ve bize özgürlük verdiler çünkü iyi kararlar alma yeteneğimize güvendiler. Bu, çocuğunuzu gelecek için nasıl hazırladığınız için çok önemlidir. Çok koruyucu ve aşırı tetikte olmak çocuğunuzu daha az sorumluluk sahibi ve daha az olgun bir genç kişiye dönüştürebilir.

BİZE PARANIN DEĞERİNİ ÖĞRETTİLER

Bu günlerde, birçok genç, istekler ve ihtiyaçlar arasındaki ince çizgi konusunda ayarı kaçırabiliyor. Ebeveynlerimiz bize paranın önemini öğretmek ve sorumlu bir şekilde harcamak konusunda önemli dersler verdi. Bize nasıl tasarruf edileceğini ve bütçenin nasıl yönetileceğini öğrettiler. Çocuğunuza, genç yaşlardan itibaren, bu sıkı çalışmanın para kazandırdığını göstererek, yaşam boyu sürecek bazı sağlıklı finansal alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olursunuz.

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EV İŞİ YAPMAMIZA İZİN VERDİLER

Birçoğumuz küçükken ev işi yaptığımız zamanları hatırlayabiliriz. Ebeveynlerimiz bize temel ev işleri yapmanın aileye yardımcı olmak anlamına geldiğini anlamamızı sağladı. Bu yüzden, bulaşıkları yıkamak, sofrayı kurmak, tuvaleti temizlemek, yatağı yapmak ya da bahçeye yardım etmek gibi basit işleri hallettik.

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