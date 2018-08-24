HABER

Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı 2 bin genci ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı'nda 6. dönem geride kalırken yaz sezonu sonuna kadar toplamda 3 bin 500 gence hizmet verilmesi hedefleniyor - Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Emre Aslan: "Bu yıl yaz kamplarında gençlik liderleri de dahil yaklaşık 3 bin 500 gencimize hizmet veriyoruz. Şu ana kadar 80 ilimizden 2 bine yakın gencimizi burada ağırladık"

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kırşehir'in Kaman ilçesinde hizmet veren Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı, yaz sezonunda 80 ilden yaklaşık 2 bin genci ağırladı.

Hirfanlı Baraj Gölü kenarında her türlü sportif ve kültürel faaliyetin yapıldığı, değerler eğitiminin verildiği kampın yaz döneminde altıncı kamp tamamlandı. Sezon boyunca toplam 10 kampta yaklaşık 3 bin 500 gence hizmet verilmesi hedefleniyor.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Emre Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı'nda yaz, kış ve bahar kamplarıyla binlerce gence hizmet verildiğini söyledi.

Hirfanlı Baraj Gölü kenarında, bol oksijenli ve her türlü imkanın olduğu kampa gençlerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Aslan, toplam 10 dönemlik yaz kampının 6'sının temmuz ayı sonu itibariyle tamamlandığını, kış dönemine kadar 4 kampın daha gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Bakanlığın doğa kamplarındaki gençler için her türlü imkanı seferber ettiğine dikkati çeken Aslan, şöyle devam etti:

"Yaz dönemi kamplarımızın altıncısını tamamladık. Kamp kontenjanımız 312 kişi. Bakanlığımız çok kalabalık olmasın diye kampa gelen genç sayısını 260 ile sınırlıyor. Geri kalanı da gençlik liderleri ve görevlendirilen üniversite öğrencileri. Asında onlar da gençlerimiz. Bu yıl yaz dönemi kamplarında gençlik liderleri de dahil yaklaşık 3 bin 500 gencimize hizmet veriyoruz. Şu ana kadar 80 ilimizden 2 bine yakın gencimizi burada ağırladık. Bunun kış ve bahar kampları da var."

Kamplar boyunca her türlü sportif ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiğini anlatan Aslan, alanında uzman yazarlar, sosyologlar, psikologlar, başarılı sporcuların buraya gelerek tecrübe ve bilgi birikimlerini gençlere anlattıklarını kaydetti.

Gençlik kamplarında okçuluk, tırmanma duvarı, kano, dağ bisikleti, paintbol, ip parkuru gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra müzik, tiyatro, halk oyunu gibi etkinliklerden kültürel gezilere ve kişisel gelişim seminerlerine kadar pek çok aktivite olduğuna dikkati çeken Aslan, gençlerin sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve desteklenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Bu kampların, gençlerin önyargılarını kırarak kaynaşmalarına büyük katkı sağladığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"80 ilden öğrenciler buraya gelerek kaynaşma içinde oluyorlar. Hakkarili genç ile Edirneli gencimizi burada birlikte ağırlıyoruz. Eğer bir bölgeden gelen gençte başka bir bölge ile ilgili önyargı varsa onların kırılmasına da vesile oluyoruz. Zaten birbirlerini görerek, tanıyarak bu önyargılarını kendiliğinden yok ediyorlar. Kardeş olduklarını, tek bayrak altında tek vatanda yaşadıklarını güzel bir şekilde anlatarak ve hissettirerek önyargıların ortadan kaldırılmasını vesile oluyoruz. Gençlerimize il içi ve il dışı geziler de yaptırıyoruz. Bu gezilerde özellikle manevi şahsiyetleri, Ahilik gibi manevi değerlerimizi öğretiyoruz."

PARTNERDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyorDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyor
Atatürk Havalimanı’nda tatil dönüşü yoğunluğuAtatürk Havalimanı’nda tatil dönüşü yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı kaman Kırşehir

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.