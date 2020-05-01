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Ahırdan kaçan dana çatıya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 22:17 | Son Güncelleme

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı. Besici Mesut Uğraş'ın anne ineği getirmesiyle dana çatıdan indi.

Ahırdan kaçan dana çatıya çıktı

Bucak'ın Çamlık köyü Kavaklı Mahallesi’nde besici Mesut Uğraş'ın kurbanlık beslediği dana ahırdan kaçtı. Mesut Uğraş'ın yakalamaya çalıştığı dana, önce ahırın oradan da evin çatısına çıktı. Çatıda çok sayıda kiremiti kıran danayı yakalamak için uzun süre uğraşan, atlaması halinde ölme ve sakatlanma riskine karşı bekleyen Uğraş, son çare olarak dananın annesi ineği çatının yakınına getirip bağladı.

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Çatıdaki dana, ineği görür görmez çatıdan inerek yanına gitti. Besici Mesut Uğraş, "Yaklaşık 2 yaşındaki kurbanlık dana ahırdan kaçtı. Ahıra sokmaya çalışırken ürken dana, aniden yere yakın ahırın üzerinden evin üzerine çıktı. Uzun süre bekledik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Daha sonra dananın annesini çatıya çıktığı yere bağladık ve çaresiz beklemeye başladık. Evin çatısında ve ahırın çatısında bastığı çok sayıda kiremiti kıra kıra annesinin yanına indi. Kazasız belasız yaralanmadan kendiliğinden indi" diye konuştu. (DHA)

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