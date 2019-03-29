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Ahırında Hint keneviri yetiştirmekten gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki ahırda, Hint keneviri yetiştiren İ.İ.

Ahırında Hint keneviri yetiştirmekten gözaltına alındı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki ahırda, Hint keneviri yetiştiren İ.İ. (45), polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.İ., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Acarlar Mahallesi'nde yaşayan İ.İ.'nin, ahırda Hint keneviri yetiştirdiğini öğrenen polis ekipleri, dün harekete geçti. Ahıra baskın yapan ekipler, saksılara ve toprağa ekili 234 kök Hint keneviri buldu. Poşette ise 14 gram Hint keneviri tohumu ile kurusıkı ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.İ., İncirliova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.İ., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Ahırında Hint keneviri yetiştirmekten gözaltına alındı

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