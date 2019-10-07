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Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Ufuk Uras, yeni parti kurma hazırlığı içindeki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Eski Başbakan Davutoğlu’na yakın kaynaklar, Uras’a bir teklifte bulunulmadığını ancak, çeşitli çevrelerle yeni kurulacak siyasi parti üzerine istişare yapıldığını söylemişti.

Ufuk Uras, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda görüşmeye kendisini Davutoğlu'nun davet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Davutoğlu benimle görüşmek istedi. Kendi konumunu anlattı, ben de kendi durumumu anlattım. İfade edilen bir görüş yok ki paylaşmak ya da paylaşmamak söz konusu olsun. Varolan bir partiyle ilgisi olsun ya da olmasın."

fuk uras


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Ufuk Uras Ahmet Davutoğlu yeni parti

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