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Ahmet Davutoğlu'na konuşma yaptığı sırada vatandaştan tepki! 'PKK ile berabersiniz'

21.10.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde partisinin teşkilat merkezinin açılışında konuşma yaptı. Davutoğlu konuşurken "Biz milletle beraberiz" deyince bir vatandaş da "PKK ile berabersiniz" diye tepki gösterdi. Vatandaşın söylemi sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay sonrasında partililer ve polis ekipleri Davutoğlu'na tepki gösteren vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı.

Ahmet Davutoğlu'na konuşma yaptığı sırada vatandaştan tepki! 'PKK ile berabersiniz'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İnegöl İlçe Teşkilatının açılışını gerçekleştirdi. Açılış sırasında bir konuşma yapan Davutoğlu, "İnegöl'e, Bursa'ya ne dikerseniz bir tohum dikin, bir çınar yetişir. Ve İnegöl, öyle bir mekan ki bütün illerimizi severiz. Bütün ilçelerimizi severiz ama. İnegöl'ün bir farkı var. O da şu: İnegöl Türk ekonomisine en büyük katkı yapan il ölçeğinde bir ilçemizdir. Bakın geçen sene İnegöl'den 1 milyar 389 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 380 milyon dolarlık ithalat yapıldı. İnegöl'ün Türkiye'ye katkısı dış ticaretimize pozitif katısı 1 milyar dolar ve İnegöl küçük bir Türkiye'dir. Anadolu'nun yiğit insanları, Rumeli'den gelen evladı Fatihan, Kafkaslar'dan gelen Şeyh Şamil'in çocukları İnegöl'de buluşmuş, biz bir milletiz demiş. Kenetlenmiş, yürek yüreğe vermiş biz bir milletiz demiş. Bravo. Şimdi bu milleti kim bölmek, Kutuplaştırmak, ötekileştirmek isterse İnegöl onun karşısındadır. Kim bu bereket diyarı topraklarda İnegöllüleri ve milletimizi yoksulluğa mahkum ederse İnegöllü onun karşısındadır." diye konuştu.

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DAVUTOĞLU'NA TEPKİ

Davutoğlu, konuşmasının devamında "Biz milletle beraberiz" deyince vatandaşlar arasında yer alan R. U. "PKK ile berabersiniz" diyerek tepki gösterdi. O sırada partililer ve polis ekipleri, tepki gösteren şahsı uzaklaştırdı. (İHA)

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pkk Ahmet Davutoğlu tepki vatandaş

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