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Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti! Balıkesir Büyükşehir Başkanlığı'ndan gözyaşlarıyla istifa etmişti (Ahmet Edip Uğur kimdir?)

08.09.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi Kurucusu Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti. Ahmet Edip Uğur, başkanlık görevinden ve AK Parti'den gözyaşlarıyla istifa etmiş, o dönemde yaptığı açıklamalar günlerce konuşulmuştu.

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti! Balıkesir Büyükşehir Başkanlığı'ndan gözyaşlarıyla istifa etmişti (Ahmet Edip Uğur kimdir?)

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaşamını yitirdi. Uğur, uzun süredir beyin tümörü ile mücadele ediyordu.

Uğur'un Twitter hesabından, "Babamız Ahmet Edip Uğur Hakk'a yürüdü. 9 Eylül Perşembe günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nden öğle namazı müteakip Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.

UĞUR, GÖZYAŞLARIYLA İSTİFA ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği dönemin Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, 2017 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve AK Parti'den istifa etmişti. Uğur'un gözyaşlarıyla düzenlediği basın toplantısı günlerce konuşulmuştu.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa ettiBalıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa etti

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AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?

Ahmet Edip Uğur 1950 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiş Türk siyasetçi ve iş insanıdır.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AKP Balıkesir il başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı. 18.,22.,23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili. Uğur, evli ve 3 çocuk babasıdır.

2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olmuştur. Ayrıca Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.

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Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento’ya girmiştir. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı’ da yapan Ahmet Edip Uğur , 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçilmiştir. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden Parlamento’ya girdikten sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Daha sonra istifa etti.

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Balıkesir AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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