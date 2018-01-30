Ahmet Hakan: Seren AK Parti gibi Gülben CHP gibi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, son günlerde magazin gündeminin 1 numaralı maddesi olan Gülben Ergen-Seren Serengil kavgasıyla ilgili köşesinde bir yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan, "Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp, şunu diyebilirim: Seren AK Parti gibi... Gülben CHP gibi..." diye yazdı...
İşte o yazısı:
Gülben Ergen’e hakaret ettiği gerekçesiyle...
Üç güncük hapis yatacakmış Seren Serengil.
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Gülben Ergen’e hakaret etmiş, mahkeme cezasını vermiş, yargının kararıymış falan...
Kimse ilgilenmez ki, kimse bakmaz ki bunlara!
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Sonuçta akılda kalan şu olur:
Bir magazin ünlüsü, başka bir magazin ünlüsüne laf soktu diye hapse giriyor!
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Ve hükümler şöyle verilir:
- Olur mu canım böyle şey!
- Gıybetten hapis cezası mı verilir?
Falan...
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Ve işin daha garibi:
Seren Serengil, şu üç güncük hapis cezasından arayıp da bulamadığı her türlü malzemeyi, mağduriyeti, reytingi falan çıkarır.
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Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp...
Şunu diyebilirim:
- Seren AK Parti gibi...
- Gülben CHP gibi...
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