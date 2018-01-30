MAGAZİN

Ahmet Hakan: Seren AK Parti gibi Gülben CHP gibi

MAGAZİN HABERLERİ | 30.01.2018 10:01 | Son Güncelleme

Gülben Ergen ile Seren Serengil'in magazin dünyasına vuran tartışmasına Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da yorum geldi

Ahmet Hakan: Seren AK Parti gibi Gülben CHP gibi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, son günlerde magazin gündeminin 1 numaralı maddesi olan Gülben Ergen-Seren Serengil kavgasıyla ilgili köşesinde bir yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan, "Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp, şunu diyebilirim: Seren AK Parti gibi... Gülben CHP gibi..." diye yazdı...

İşte o yazısı:

Gülben Ergen’e hakaret ettiği gerekçesiyle...

Üç güncük hapis yatacakmış Seren Serengil.

*

Gülben Ergen’e hakaret etmiş, mahkeme cezasını vermiş, yargının kararıymış falan...

Kimse ilgilenmez ki, kimse bakmaz ki bunlara!

*

Sonuçta akılda kalan şu olur:

Bir magazin ünlüsü, başka bir magazin ünlüsüne laf soktu diye hapse giriyor!

*

Ve hükümler şöyle verilir:

- Olur mu canım böyle şey!

- Gıybetten hapis cezası mı verilir?

Falan...

*

Ve işin daha garibi:

Seren Serengil, şu üç güncük hapis cezasından arayıp da bulamadığı her türlü malzemeyi, mağduriyeti, reytingi falan çıkarır.

*

Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp...

Şunu diyebilirim:

- Seren AK Parti gibi...

- Gülben CHP gibi...

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen Seren Serengil

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Ürek'in 15 yaşındaki halini görenler inanamadı!

Fatih Ürek'in 15 yaşındaki halini görenler inanamadı!

Emina Sandal'dan çocuk itirafı!

Emina Sandal'dan çocuk itirafı!

Kim Kardashian'ın 2018 yılındaki en seksi pozları

Kim Kardashian'ın 2018 yılındaki en seksi pozları

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

Dolandırıcıların hedefi Berrak Tüzünataç oldu!

Dolandırıcıların hedefi Berrak Tüzünataç oldu!

Sibel Can 1,5 ayda 4 milyon TL kazanacak!

Sibel Can 1,5 ayda 4 milyon TL kazanacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.